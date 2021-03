Znělo to jednoduše: připravit si občanský průkaz, jehož číslo společně s datem narození umožní identifikaci, naťukat na počítači www.scitani.cz – a jde se na věc. Jenže: klik, klik – a žádné sčítání se nekoná. Nejprve se nedaří přihlášení, posléze už ani to: zobrazí se jen oznámení o dočasné nedostupnosti elektronického sčítacího formuláře. Samotné stránky ke sčítání ale fungují a nabízejí služby chatbota; elektronického systému, který automaticky odpovídá na dotazy. Napoví, kdy bude systém funkční?

Neslavně odstartovalo v sobotu sčítání lidu, domů a bytů 2021, jehož spuštění v on-line formě po páteční půlnoci ohlásil Český statistický úřad (ČSÚ).Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Nikoli. „Bohužel si nejsem jistý, zda dobře rozumím. Vyberte prosím jednu z možností, které jsem našel, nebo se zkuste zeptat jiným způsobem,“ odpověděl chatbot. A na webu Sčítání 2021 ani na webu ČSÚ se žádné další informace neobjevily. Pomůže tedy živý člověk v centru informační podpory, která denně od 8 do 22 hodin funguje na kontaktních linkách 253 253 683 a 840 30 40 50?

Jako paradox vyznívá, když se volajícímu ozve automat, který sděluje: „Jednoduše, rychle a bezpečně se sečtěte on-line.“ Po chvíli řečnění však nabídne i stisknutí čtyřky na klávesnici, což je volba sloužící k přepnutí na hovor se skutečnou obsluhou linky. „Všichni operátoři se nyní věnují volajícím, kteří nás kontaktovali před vámi. Jste dvacátý v pořadí,“ ozval se opět hlas automatu prokládaný hudbou.

Ani to však dlouho netrvalo a bylo možno hovořit skutečně naživo. Vyjma zdvořilosti a trpělivosti či slov vyjadřujících omluvy a pochopení pro pocity volajících však muž na druhém konci linky nemá co nabídnout. Netuší, co se stalo, tím méně pak kdy se to „odestane“. K dispozici je jen vysvětlení o pár slovech: „Náš systém je aktuálně nedostupný z důvodu výpadku.“ A cokoli radit je také problém. Nepomohlo by například nainstalovat si do mobilu sčítací aplikaci, které je rovněž k dispozici, a zkusit se sečíst jejím prostřednictvím? Odpověď na tuhle otázku zněla doslova: „Můžete počkat a průběžně to zkoušet, nebo případně využít tištěného formuláře.“

Více než omluvy ostatně nemohl uvést ani předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček, který se v sobotu dopoledne obrátil k veřejnosti prostřednictvím Českého rozhlasu. Slíbil jen, že se na vyřešení problému pracuje tak, aby byl systém funkční co nejdříve – nicméně zatím jsou technici ve fázi hledání problému. Čas vyřešení chyby tak skutečně nelze ani odhadovat. Rojíček pouze uvedl, že během noci se několik tisíc formulářů podařilo lidem vyplnit bez problémů; kolem šesté ranní však začal selhávat systém přihlášení. ČSÚ proto aplikaci odstavil a začal usilovat o nápravu.

Na facebooku Deník zaznamenal mimo jiné ohlas: „Taxem se chtěl onlajn sečíst a kulový. Nefunguje. Že by zas něčí neschopnost? Tohle už vypadá jako záměr – jako aby si lidi nezvykali, že elektronická komunikace se státem může fungovat. Viz naposled: při startu e-shopu s dálničními známkami, kdy hoši vymysleli fakt cool výmluvu: systém raději vypnuli, aby jim ho lidi nepřetěžovali. Jaký důvod se vymyslí tentokrát?“

Ano, zhroucení edalnice.cz pro on-line nákupy dálničních kuponů byla první velká e-ostuda naší státní moci z poslední doby. Následovala obdobná zkušenost spousty lidí, již přinesl start centrálního registračního systému pro rezervace termínu očkování proti koronaviru. Kolaps dlouhodobě chystaného elektronického sčítání tak přichází do třetice všeho trapného. Na twitteru ČSÚ nabídl vysvětlení, že důvodem výpadku je enormní zatížení systému; statistici zároveň upozornili, že čas na on-line sečtení je do 9. dubna.

Posléze ČSÚ zveřejnil i konkrétní technické podrobnosti k původu svého problému – a připojil i slib, že elektronické sčítání by se opět mělo rozběhnout ještě během sobotního odpoledne. To se nakonec skutečně podařilo. Alespoň tedy na podvečerní chvilku v době kolem 17.30. Ve večerních televizních zprávách však byl předseda Rojíček nucen přiznat, že „kvůli zatížení“ se systém zpomalil – a tudíž občanům doporučuje, aby s vyplňováním elektronických formulářů ještě počkali. Slibuje, že původně stanovaná lhůta bude prodloužena. Ve stejné chvíli se však každý mohl na sčítacím webu dočíst: „Sčítání online končí za 13 dní.“ Čili: beze změny.

Původní sdělení ČSÚ však nezůstalo bez ohlasů. Například uživatel Petr Kučera napsal: „Vystavili formulář na sčítání on-line, ale lezli jim tam lidi… Proboha, máme přes 10 milionů lidí, všichni se musí sečíst, co jste čekali, že se tam podívá jen 1000 lidí? Počítal bych spíš najednou 100 000 lidí; většina ten opruz chce mít co nejdřív za sebou…“ Na twitteru věc komentoval – s odkazem na slogan The Country for the Future – třeba i náměstek středočeské hejtmanky Martin Kupka (ODS): Sčítání začalo tak, jak nejspíš všichni čekali – web nejde. Všimli jste si, že v kántryforfjůčr začíná všechno zásadně přes negativní reklamu?“ I on získal řadu ohlasů. Například uživatel Gadalf Šedý připsal: „Jak by řekl pan prezident: čučkaři.“

Potichu nezůstala ani středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež se prostřednictvím sociální sítě svěřila se svým pokusem využít ke sčítání mobilní aplikaci. „Stáhla jsem si appku. Jednoduše. Bezpečně. Společně. Nedostupně. Trpělivě. Vydržme. Taková moderní modlitba našich životů,“ komentovala své snažení mixem hesel z aplikace a pocitů z vlastní hlavy. Jak dopadla, napovídá nejen její vyjádření, ale i hláška z obrázku displeje, který připojila: „Služba je dočasně nedostupná, prosím opakujte akci později.“





Alespoň se uživatel webu Sčítání dozví, kdo asi problém řeší. Jedna z ohlášených možností, které zmiňovaný chatbot našel a nabídl, je totiž i odpověď na otázku, kdo vyvíjel sčítací aplikaci. A k mání je i konkrétní odpověď: „Online aplikaci pro sčítání vyvinula firma OKsystem, a. s., která byla vybrána na základě otevřeného výběrového řízení.“

Papírové formuláře začnou sčítací komisaři roznášet od 17. dubna.