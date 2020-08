Sedm set milionů od státu kraj nechce. Očekává víc

Z krize se musíme proinvestovat. To v pondělí na jednání středočeských zastupitelů prohlásil Vít Rakušan (STAN), když navrhl, aby kraj přišel se zákonodárnou iniciativou, jež by krajům pomohla krýt výpadek příjmů v souvislosti s koronavirem; podobně jako stát poskytne kompenzace obcím. Podle Rakušanova návrhu by se mělo jednat o částku 500 Kč na jednoho obyvatele podle statistických údajů k 1. lednu – což by pro kraj znamenalo 692,5 milionu od státu. A pro státní rozpočet zátěž 5,347 miliardy.

Vít Rakušan. | Foto: Deník / Martin Divíšek