V areálu vedení KSUS v Říčanech se ve středu objevili kriminalisté a byl omezen přístup na pracoviště, načež ve čtvrtek mluvčí organizace Petra Kučerová vydala prohlášení, že ředitel Lichtneger normálně přišel do práce – přičemž on ani kdokoli jiný z KSUS není stíhán v kauze Hlubučka (toho mimochodem v pátek Obvodní soud pro Prahu 9 poslal do vazby). Do zaměstnání ale Lichtneger přestane docházet z rozhodnutí vedení středočeského hejtmanství. KSUS funguje jako jedna z příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem.