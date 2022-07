Mají se rušit další lokálky. Ještě letos skončí tři tratě, dvě pak po půl roce

Mluvčí středočeských silničářů Petra Kučerová dále upozorňuje na péči o dopravní značení, svislé i vodorovné, a další práce. „Desítky milionů korun utratíme každý rok třeba i za úklid odpadků,“ poznamenala. Z posledních dnů připomíná třeba práce mezi obcí Petrovice a vesnicí Kasanice na Kutnohorsku, kde došlo na seřezávání krajnic a hloubení příkopů či výspravy vozovky v úseku Mrchojedy–Samopše ve stejném okrese.

Jednotlivá cestmistrovství tyto práce zajišťují prostřednictvím smluvních firem. Tedy: zadávají zakázky; vlastní dělníky ani stroje typu „technických služeb“ krajská správa silnic nemá. V souvislosti s mimořádně intenzivní dopravou ve středních Čechách a nadměrným zatěžováním zdejších silnic provozem kamionů se středočeské silnice opotřebovávají mnohem rychleji než v jiných oblastech – a častější jsou také poškození dopravního značení nebo svodidel, směrových sloupků či zábradlí. Na tom se dlouhodobě shodují ředitelé krajských silničářů, nehledě na jejich odvolávání a nástupy, i středočeští politici bez ohledu na barvu stranického dresu.

Běžná údržba silnic spravovaných Středočeským krajem stojí každoročně zhruba miliardu korun. V tom je však započteno i kompletní zlepšování sjízdnosti v zimním období. Některé práce je třeba zvládnout i neplánovaně, a to zejména v souvislosti s vlivy počasí. To se v poslední době stalo třeba v souvislosti s rozsáhlými polomy u Mníšku pod Brdy na Praze-západ. Tam byla silnice III/11624 nejprve uzavřena, poté zprůjezdněna s rychlostí omezenou na 30 km/h – a následně z bezpečnostních důvodů znovu uzavřena až do odvolání; do doby, než polomy, byť již odstraněné z vozovky, vytěží těžká technika.