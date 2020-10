Také vedoucí oddělení správních agend na legislativně právním odboru krajského úřadu Eva Jůzová Deníku sdělila, že v souvislosti s volbami nemá zprávy o jakýchkoli mimořádnostech. „Snad jen to, že se ve volebních místnostech opět řešilo, že není možné volit na řidičský průkaz – a také potvrzení o ztrátě občanského průkazu není požadovaným dokladem totožnosti,“ řekla Deníku.

Uvedla to těsně předtím, než se s kolegy pustili do sčítání hlasů. Letošní volby totiž přinesly novinku v podobě počítání hlasů i přímo na krajském úřadu – nejen ve voleních místnostech. Stejně jako v rámci krajských voleb spojených s prvním kolem těch senátních se i tentokrát na kraji počítaly hlasy odevzdané do zvláštních volebních uren, do nichž mohli volit občané, kteří se kvůli koronaviru ocitli v karanténě nebo i v izolaci. Ať už z auta na drive-in stanovištích, nebo si příjezd speciální komise s touto zvláštní urnou vyžádali přímo domů. Tentokrát jich však nebylo mnoho.