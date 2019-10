„Cílem je zvýšit povědomí o nástrahách a problémech, se kterými se mohou starší lidé potýkat. Důležité je seniory zároveň poučit o tom, jak by se v případě potíží měli správně zachovat a na koho se mohou v případě nouze obrátit,“ shrnula Čermáková, co bylo cílem besed připravených policejními preventistkami a preventisty.

Nešlo přitom jen o poučení o osobním bezpečí a informace, jak by si měli senioři počínat, pokud by je někdo okradl – či se o to pokoušel; známé jsou případy telefonátů falešných vnuků či jiných vykuků snažících se vylákat peníze pod různými smyšlenými legendami. Nebo třeba počínání lidí podvodně tvrdících, že pořádají veřejnou sbírku. Zdeněk Chalupa z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih, který debatoval se seniory v Jílovém u Prahy, ve středu připomněl, že lidé ve vyšším věku se mohou stát terčem různých druhů kriminality. „Jsou to například krádeže, kapesní krádeže, ale i určitá podvodná jednání, upřesnil – nicméně zdůraznil i nekalé snažení zcela jiného druhu: seniory se pachatelé snaží přimět k podpisu nevýhodných, či dokonce podvodných smluv.

Nechyběly však ani důležité informace týkající se dopravy z pohledu účastníků silničního provozu – přičemž se přednášející nevěnovali jen obecným poučkám, ale také dopravní situaci přímo v okolí míst, kde se besedy konaly. „Senioři si připomněli základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu z pozice chodce, cyklisty, řidiče motorového vozidla, ale i cestujícího přepravovaného prostředky hromadné dopravy,“ konstatoval Chalupa. „Důležitou součástí besedy bylo efektivní využití reflexních prvků a doplňků, které všichni používáme proto, abychom na silnici a v její blízkosti byli včas a dostatečně vidět,“ poznamenala dále mluvčí Čermáková.

Dobré rady dostali senioři nejen ústně, ale i v písemné podobě. Pro zúčastněné byly totiž nachystány reflexní pásky, brožury a letáky s preventivními doporučeními.

Besedy středočeských policistů se seniory

- Městský úřad Vlašim (územní odbor Benešov)

- Domov seniorů Unhošť (územní odbor Kladno)

- Knihovna v Neratovicích (územní odbor Mělník)

- Domov s pečovatelskou službou v Mladé Boleslavi (územní odbor Mladá Boleslav)

- Seniorpark Sokoleč (územní odbor Nymburk)

- Domov pro seniory v Jílovém u Prahy (územní odbor Praha-venkov: Jih)

- Domov pro seniory ve Staré Boleslavi (územní odbor Praha-venkov: Východ)

- Pečovatelský dům v Příbram (územní odbor Příbram)

- Svaz zdravotně postižených v Rakovník (územní odbor Rakovník)



Zdroj: Policie ČR