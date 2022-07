Sepsáno a podepsáno: vodíkové autobusy svezou lidi napřesrok v prosinci

/FOTOGALERIE/ O krok dál postoupilo středočeské hejtmanství společně s partnery v plánech na zavedení bezemisních autobusů poháněných vodíkem, které by podle nynějších představ měly vyjet do okolí Mníšku pod Brdy koncem příštího roku. Má to být v prosinci.

Z podpisu memoranda o vodíkových autobusech. | Foto: KÚ Středočeského kraje