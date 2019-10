/FOTOGALERIE/ Bohatostí pozoruhodných architektonických počinů mohou střední Čechy těšit oko odborníků i laiků již od nepaměti. O tom, že nová zajímavá díla vznikají i v současnosti, svědčí architektonické soutěže.

Vila severně od Prahy, Horoměřice. | Foto: archiv České komory architektů

Hned šest želízek v ohni má Středočeský kraj v boji o letošní Českou cenu za architekturu. Do čtvrtého ročníku této soutěže vyhlášené Českou komorou architektů, známé také pod zkratkou ČCA, přihlásili tvůrci celkem 186 realizací. Vévodí jim projekty soukromých investorů (téměř ze tří čtvrtin). V případě, že šlo o veřejné zakázky, měly převahu rekonstrukce. To je i případ rekonstrukce hospody ve středočeských Máslovicích, která se se řadí mezi sedm staveb přihlášených do letošní přehlídky, s nimiž už Česká komora architektů měla co do činění: vzešly z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od komory.