Severní déšť může být krutý, hrozí ledovka

Střední Čechy – Jestliže to dosud vlivem rozmarů zimy klouzalo, může to klouzat ještě víc, varuje řidiče i chodce v některých částech kraje Český hydrometeorologický ústav. Vydal výstrahu před ledovkou, která platí pro Kladensko a Rakovnicko v době od čtvrteční 13. hodiny do půlnoci. Pokud se objeví, bude ji mít na svědomí postup pásma srážek v podobě deště nebo deště se sněhem. Ty na prochlazeném zemském povrchu vytvoří slabou vrstvu ledu, k čemuž ještě mohou přispívat teploty kolem nuly.

Podobná situace se očekává také na severu republiky: na Liberecku, Ústecku – a ještě v Královéhradeckém kraji; tam však pouze v okrese Trutnov. Z tohoto přehledu vyplývá, že ve středních Čechách se zvýšená pozornost může vyplácet také v sousedících regionech: na Mělnicku a Mladoboleslavsku. Doporučení v případě ledovky je jednoduché. Dát bacha, aby člověk neupadl nebo nenaboural. Prostě: počítat s tím, že komunikace mohou být kluzké. Chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám – a třeba u přechodů počítat s tím, že řidiči nemusejí být schopni zastavit tak bezpečně jako jindy, aby jim dali přednost. Opatrnost je samozřejmě nutná i v případě šoférů – a motoristům meteorologové navíc doporučují sledovat dopravní zpravodajství. Dvěma jednotkám hasičů asistovala dvě auta silničářů Přečíst článek › Sanitka jako taxík. Záchranáři i pohotovosti dělají zbytečnou práci Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský