Kde už je nyní hotovo?

Slibovaná změna na spojnici Prahy s Berounskem se týká opravy dvou za sebou následujících mostů na dálnici D5 u Chrášťan. Martin Buček z týmu komunikace ŘSD zde hovoří již o stavu před uvedením do provozu. „Aktuálně jde o části v levém jízdním pruhu směrem do Prahy, kde s demontáží dopravního omezení počítáme v první polovině následujícího měsíce,“ upřesnil Buček. Práce spojené s betonováním desek nové nosné konstrukce se podařilo urychlit, a tak ŘSD řidičům slibuje, že by po opravených mostech mohli projet bez omezení o několik dnů dříve oproti původním předpokladům obsaženým v harmonogramu.

Rozsáhlé práce na mostech u Chrášťan omezovaly průjezd po plzeňské dálnici v blízkosti Prahy už od loňského roku. Již loni také byly zahájeny dlouhodobější opravy velkého rozsahu vyžadující omezení a úpravy provozu, jejichž značení ještě nezmizí. Na samém okraji hlavního města jde o celkovou rekonstrukci přemostění Chlumecké ulice na dálnici D0 neboli Pražském okruhu. Zde se vlastně jedná o dvojici souběžných mostů, protože dopravě v pásech pro každý směr jízdy slouží samostatná konstrukce. To práce na nahrazení nadjezdu, který začal sloužit v roce 1984, novým, připraveným již na provoz se třemi jízdními pruhy v každém směru jízdy, výrazně usnadňuje. Dlouhodobé jsou také opravy od metropole vzdálenější: na Rakovnicku v Jesenici průtahu na silnici I/27 či na Příbramsku silnice I/4 Chraštice–hranice Středočeského kraje a ve stejném okrese silnice I/18 mezi Líchovy a Břekovou Lhotou. „Zde nadále pokračujeme,“ potvrdil Buček.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Některé velké stavební akce zahájené loni už se naopak staly minulostí. V relativní blízkosti Prahy jde o opravu exitu 7 Buštěhrad na dálnici D7, v Příbrami o most na silnici I/66 a na Mělnicku o frekventovanou silnici I/9 v úseku Vehlovice–Želízy. Hotovo už však je i na některých místech, kde se stavební ruch rozběhl až letos po zimním období. Z velkých akcí jde především o již dokončené opravy v levém jízdním pásu dálnice D10 na Mladoboleslavsku v úseku Benátky nad Jizerou–Tuřice, při pomezí Nymburska s Kolínskem o opravy D11 v obou směrech jízdy mezi dálničními kilometry 44 a 52 či na Benešovsku o sanaci skalního zářezu u Hostišova na silnici I/3. Nebo také opravu odvodnění levého jízdního pásu dálnice D6. ŘSD potvrzuje, že ukončení těchto akcí výrazně přispělo ke zlepšení plynulosti provozu.

Nová místa s omezením

Další velké stavební akce na hlavních tazích ve středních Čechách čerstvě začínají nebo jsou přímo na spadnutí. Obzvlášť na silnici I/38! Ve středu 22. června tam byla v blízkosti Mladé Boleslavi zahájena celková oprava mostu u Debře, kde se má zhruba do konce července jezdit v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh a následně kyvadlově podle signálů semaforů. Počátkem července má na stejné silnici začít oprava povrchu komunikace v Průmyslové ulici v Kosmonosích a Mladé Boleslavi: v úseku od 13. brány areálu Škody Auto po třídu Václava Klimenta; i s přestavbou jednoho z kruhových objezdů. Rovněž na silnici I/38, ale tentokrát v části od dálnice D10 směrem k Nymburku, se chystají další práce, jež mají začít také z kraje prázdnin. Omezení průjezdu přinesou jak v mladoboleslavském okrese, tak na Nymbursku. „Mezi Libichovem a Luštěnicemi provedeme celkovou opravu povrchu a odvodnění – a mezi Velkým Zbožím a Chvalkovicemi plánujeme velkoplošné výspravy a pokládku mikrokoberce, která by pak v srpnu měla pokračovat v úseku Bratronice–Vlkava,“ přiblížil Buček aktuální plány.

S novými omezeními je třeba počítat také severně od metropole. Ještě před začátkem prázdnin, v úterý 28. června, má začít na Mělnicku oprava mostu na silnici I/16 u Nové Vsi, po němž se tato spojnice Velvar a Mělníka klene nad dálnicí D8. Pracovat se bude do poloviny října, a to za provozu; v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. Tedy se zachováním obousměrného provozu – i tak to však bude znamenat pro řidiče zátěž: místem v průměru projíždí přes 11 tisíc vozidel denně s vysokým podílem kamionů. Také dálnice pod tímto nadjezdem se nevyhne částečnému omezování průjezdu, a to jak ve směru jízdy k hlavnímu městu, tak i od Prahy; v závislosti na aktuálním postupu prací „nahoře“.