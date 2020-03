Připomíná v té souvislosti jak práce v Nádražní ulici na pražském Smíchově, tak především sérii omezení kvůli pokračujícím opravám frekventované silnice II/102. Tam se nejprve objeví semafory pro řízení kyvadlového provozu – a následně se počítá i s úplnými uzavírkami a odklonem dopravy na objízdné trasy.

Právě to lidem hnulo žlučí – jak alespoň vyplývá ohlasů, které návštěvníci na webové stránce městysu zanechali. Obzvlášť se jim nezamlouvá uzavírka Slapského kopce chystané na červenec a srpen. „To myslíte skutečně vážně?“ durdí se například Renáta Jiroušová. „Chápu správně, že o víkendu 13. – 14. června a během celých prázdnin (kdy lidé nejvíce jezdí na chaty a chalupy a k vodě/od vody) nebude možné se z Prahy podél Vltavy dostat do Slap?“ nechce se jí ani uvěřit svým očím.

Ale je to tak. V té souvislosti například Tomáš Marsa přichází s radou. „Když už to musí trvat dva měsíce, tak v dubnu a květnu je taky hezky,“ doporučuje posunout uzavírku tak, aby rekreantům nenarušovala léto. „Vypadá to, že někdo rozhodl z pohodlí kanceláře bez znalosti místní situace. Úplná uzavírka po tak dlouhou dobu není logická – s ohledem na to, že neexistuje adekvátní objízdná trasa…“ přidává se v komentářích i Daniela Nechutová.

Prázdninová uzavírka Slapského kopce však není omyl (či snad dokonce naschvál), ale naopak: promyšlený záměr. Uvádí to webové stránky krajského úřadu s tím, že zcela záměrně padla volba právě na období prázdnin (byť už se nyní šušká, že by v rámci preventivních opatření proti šíření takzvaného koronaviru mohlo kolem plánování letního volna dojít ke změně: prý existují úvahy o tom, že by na měsíc mohla být přesušena škola na jaře a učilo by se pak v červenci).

Krajský úřad vysvětluje, že uzavírka krajské silnice, spravovaná krajskou správou a údržbou silnic, byla na červenec a srpen naplánována z popudu černošické radnice jakožto obce s rozšířenou působností – konkrétně vychází z požadavku jejího stavebního úřadu. Důvod? Důsledky uzavírky nebudou komplikovat školní docházku.

„To, že bude trvalá uzavírka o prázdninách – dva měsíce z důvodu realizace kanalizace – stanovil speciální stavební úřad v Černošicích, aby se nekomplikoval školní rok, respektive docházka žáků,“ vysvětluje krajský úřad. „Jinou variantu Městský úřad Černošice neschválí,“ uvádí s tím, že zhotovitel musí přiopravit takový harmonogram stavebních prací, aby tomuto požadavku vyhověl. Zvažované objízdné trasy, vedené směrem na Krňany, pak zasahují i na Benešovsko – a ve variantě pro nákladní dopravu i na Příbramsko.

Navrhované objízdné trasy uzavírky Slapského kopce



- Pro osobní vozidla: ze Štěchovic po silnici II/106 směrem na Krňany, dále po komunikaci III/1063, směr Vysoký Újezd, po komunikaci III/1027 přes Slapy a dále na komunikaci II/102.



- Pro vozidla nad 3,5 tuny: ze Štěchovic po silnici II/106 směrem do Krňan, dále po silnici II/106 na Kamenný Přívoz, pak na II/105 ve směru na Netvořice a do Neveklova, odkud lze k silnici II/102 pokračovat po II/114 směrem na Chotilsko.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje