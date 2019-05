Střední Čechy – Dva nové případy onemocnění vysoce nakažlivými spalničkami zaznamenali během uplynulého týdne středočeští hygienici.

Ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Lilian Rumlová v pátek uvedla, že od počátku roku do 18. kalendářního týdne bylo v kraji nahlášeno celkem 43 potvrzených případů onemocnění. „Jednalo se o čtyři děti do jednoho roku, tři děti mezi jedním a čtyřmi roky, dvě děti ve věkovém intervalu od pěti do devíti let, čtyři děti ve věku 10 až 15 let, jednoho mladistvého a 29 dospělých,“ upřesnila. S dodatkem, že všichni byli hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic.