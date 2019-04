Skanzen se starými budovami doplnily moderní toalety

Přerov nad Labem – Žehrat na to, že je ve skanzenu moc staré vybavení, možná vyznívá jako fór – samotné situace, které s tím byly spojeny, však úsměvné nebyly ani trochu. Výletníci, kteří se vydali na Nymbursko, si dokonce mohli odvážet nepříjemnou vzpomínku. Letité sociální zařízení v zázemí Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem totiž přestávalo stačit množství návštěvníků – a navíc se množily poruchy vedoucí až k nefunkčnosti. A znáte to: když má člověk ryze současný problém, sebevětší zájem o historii to nepřebije.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Tohle vše je ale minulostí. Návštěvníci se už mohou plně věnovat všemu, za čím přijeli – a pokud si potřebují odskočit, není to problém ani důvod ke starostem. Loni v září začaly práce na rekonstrukci sociálního zařízení pro návštěvníky, které se podařilo nejen zmodernizovat a zkulturnit prostředí, ale především rozšířit. Zvlášť kabinek pro dámy výrazně přibylo. Nechybí dokonce ani přebalovací pult pro miminka – a pro případ nutnosti je k dispozici i sprcha. Vlastní místnůstku s bezbariérovým vchodem a zámkem otevíraným jednotným euroklíčem mají nově k dispozici vozíčkáři. Změny, které už návštěvníci mohou ocenit, přišly na půl druhého milionu korun. Něco přes milion bylo uhrazeno z krajského rozpočtu, zbytek doplatilo Polabské muzeum v Poděbradech, které je krajskou příspěvkovou organizací a pod něž skanzen v Přerově nad Labem spadá.

Autor: Milan Holakovský