Škoda Auto totiž v sobotu otevře novou velkokapacitní kuchyni za šest set milionů korun, kde bude možné připravit až 35 tisíc jídel denně. Pokrmy bude zásobovat šestnáct restaurací v Boleslavi a další čtyři ve výrobních závodech ve Kvasinách i ve Vrchlabí. Pro srovnání: například na pražském letišti Václava Havla se vyrobí asi osmnáct tisíc jídel denně.

Zařízení, které vyrostlo na zelené louce u osmé brány, nemá ani rozlohou a vybavením v Česku konkurenci.

V provozu se nacházejí unikátní stroje, které mívají spíše společnosti zaměřující se na gastro průmysl, nikoli továrny. Mezi nejzajímavější patří obalovač řízků, nahrazující dosavadní ruční práci kuchařů, konvektomat, který lze ovládat pomocí aplikace v telefonu, nebo obří stroje na přípravu knedlíků.

Jaká jsou neoblíbenější jídla zaměstnanců Škoda Auto? Když je v menu hovězí svíčková pečeně, dá si ji přes šest tisíc lidí za den. Ročně se vydá téměř 65 a půl tisíce porcí. A to je svíčková v žebříčku top jídel až čtvrtá.

Ročně se tam sní 110 tisíc porcí plněných bramborových knedlíků, což představuje 440 tisíc kusů, smažených vepřových řízků je až 108 tisíc porcí a pikantního hovězího guláše skoro 72 tisíc porcí. Za rok se vydá i 800 tisíc porcí pizzy nebo 100 tisíc kilogramů zeleninových salátů.

Budova původní centrální kuchyně pochází z roku 1967. V polovině devadesátých let se po dobu rekonstrukce přesunul celý provoz do nemocnice v Motole, odkud hotové jídlo vozil každý den do Mladé Boleslavi chladicí kamion. O dalším osudu staré kuchyně zatím není rozhodnuto.

A jaké pokrmy jsou absolutně nejúspěšnější? Takto vypadá hitparáda TOP nejoblíbenějších jídel:

• Smažený vepřový řízek (ročně až 108 tisíc porcí)

• Pikantní hovězí guláš (ročně až 71 931 porcí)

• Hovězí svíčková pečeně (ročně až 65 469 porcí)

Historie původní kuchyně

Budova centrální kuchyně je z roku 1967. V původním stavu fungovala do podzimu 1996. Na rok (tedy na dobu rekonstrukce) se celá centrální kuchyně přesunula do nemocnice v Motole, kde se vařilo a odkud se jídlo vozilo každý den do Mladé Boleslavi chladicím kamionem. O jejím dalším osudu zatím není rozhodnuto.