Slaný - Policisté z obvodního oddělení se zabývali případem, který oznámily školačky druhého stupně 1. Základní školy ve Slaném na Kladensku. Když šly dívky ráno do školy z nedalekého sídliště přes lesopark Háje, tak se před nimi obnažoval neznámý muž nevelké postavy, který jim údajně předváděl svoje mužské přirození.

Cestou do školy se školačky polekaly muže, který se na Hájích údajně obnažoval. | Foto: Ilustrační foto: Martin Nič

Vystrašené dívky nemeškaly a s informací pospíchaly do ředitelny. Ředitelka školy Věra Bělochová případ ihned oznámila policistům. Své svědectví přidala také jedna z učitelek, která muže na Hájích rovněž viděla při podivné činnosti.

Kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková k případu pověděla následující: „Policejní hlídka vyjela neprodleně na místo do lesoparku Háje, kde muže našla a ztotožnila. Muž policistům však tvrdil, že zde pouze vykonával malou potřebu a s masturbací ani sexuálním podtextem nemělo jeho konání nic společného." Tímto policie událost uzavřela.

Pokud by muži ukájení na veřejnosti bylo prokázáno, mohl by být odsouzen za trestný čin výtržnictví až na tři roky. Na Hájích by to nebyl první případ. Lesík je od nepaměti pověstný tím, že se zde tu a tam nějaký deviant objeví. Děti by proto neměly chodit do těchto míst bez doprovodu kamarádů nebo dospělých.

Podobný případ

Jak Kladenskému deníku potvrdil Martin D., který na Háje pravidelně chodí venčit psa, není to tak dávno, co tam strážníci řešili podobný případ.

"Na podzim jsem šel ven s fenou jako jindy. V lesoparku byly nějaké ženy, které si sem šly zaběhat a podle toho, co tehdy strážníkům na místě říkaly, narazily na muže, který se před nimi také obnažoval a snad i ukájel. Háje jsou tím zkrátka pověstné. Je to odlehlé místo za městem, a to devianty láká," konstatoval muž.

I z tohoto důvodu by ředitelka Věra Bělochová uvítala zvýšení dozoru strážníků u školy. "Dosud jsem byla se spoluprácí s radnicí spokojena a nemohu si na nic stěžovat, ale jsme přece jen škola za městem a u lesa a je zapotřebí zvýšený dohled. Nejen takové případy, ale také rvačky a další nešvary je potřeba eliminovat a působit hlavně preventivně," zdůraznila Bělochová.

