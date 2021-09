Nakonec mají ve Struhařově školu vlastní. Na obnovu se podařilo získat významné dotace od státu i od kraje – a právě kvůli penězům nemohla být ve Struhařově původně plánovaná pobočka školy v Mnichovicích. Pravidla dotací pojem „detašované pracoviště“ neznají – a snahy vyjednat výjimku nikam nevedly. Vznikla tak nová škola určená nejen pro místní děti, ale i pro ty z okolí, přičemž do Sruhařova přešla část osvědčeného pedagogického týmu z Mnichovic. Rodiče tak získali jistotu: své děti mohou svěřit vlastně stejnému kantorskému týmu, jenom to bude o něco více „doma“: v někdejší obecné škole z roku 1912.

„V roce 2010 bylo dětí 330. Dnes je kapacita školy 880 – a zase nestačí, připomněla Pecková, jak problém v Mnichovicích narůstá. S tím že partneři v rámci společného školského obvodu vymysleli řešení: v každé obci bude detašované pracoviště mnichovické základní školy, přičemž děti na prvním stupni zůstanou ve své obci – a do Mnichovic přijdou až na druhý stupeň. „Najednou se to začalo rýsovat. Vznikala myšlenka malé školy ve Všestarech a Struhařově. Zatímco Všestary musí začít na zelené louce, Struhařov měl starou chátrající bývalou školu na náměstí,“ připomněla hejtmanka, místostarostka a exstarostka, jak vše začalo rodit.

Další významný počin v oblasti přípražského školství oceňuje středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), jenž školu Cihelna přijela otevřít v doprovodu svého náměstka Martina Kupky (ODS) a krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy (STAN) – kteří oba také starostují v obcích v okolí Prahy a školní slávu ve svých obcích zažívali loni; ostatně i starosta Roztok Jan Jakob (TOP 09), který nyní měl při slavnosti hlavní slovo, býval jejich kolegou v radě kraje. Pecková, která je také místostarostkou v Mnichovicích na Praze-východ (když se starostenského postu vzdala po zvolení nejvyšší představitelkou kraje) vyzdvihla, co se v oblasti školství podařilo v blízkosti jejího bydliště.

Mimochodem – Havlovu ulici mají v Roztokách hned v sousedství; za křižovatkou s Přemyslovskou. A ta také prošla změnami: před zahájením školního roku došlo na rekonstrukci zbývající části Přemyslovské ulice od školy po křižovatku s Lidickou. Otevření nové školy se zde odrazilo i v jízdním řádu – právě v reakci na to, aby děti mohly snáz jezdit na vyučování, se posunul odjezd ranního spoje autobusové linky 359.

V nově vybudované škole v Žalově na západě města – v bývalém areálu Barumu, kde se kdysi nacházela cihelna – voní všechno novotou: od budovy po veškeré vybavení. Náklady na výstavbu školy pro 240 žáků mající osm kmenových tříd, čtyři specializované učebny, tři oddělení školní družiny a gastroprovoz schopný vařit až 600 jídel, dosáhly 153,7 milionu korun bez DPH; vybavení pak přišlo na pět milionů. Město si vzalo 140milionový úvěr, který bude splácet deset let.

