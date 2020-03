Ve čtvrtek středočeský krizový štáb odpověděl na středeční výzvu krizového štábu Prahy, aby souhlasil s redukcí spojů. Odmítl. S tím, že situaci vyhodnocuje každý den – a zatím k omezování nevidí důvod. Stejné stanovisko zopakoval i v páteční tiskové zprávě k rozsahu dopravních spojů: rušení nechystá.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Středočeši cestovat potřebují, míní hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), podle jejíchž slov není na místě lidem komplikovat již beztak složitou situaci. „Sestřičky, lékaři, hasiči, policisté, složky integrovaného záchranného systému, prodavači a mnozí další musí mít možnost dojíždět do práce. Podobně i senioři z menších obcí musí mít možnost, jak se dopravit k lékaři, do lékárny či k nákupu potravin a drogerie (v pro ně vymezeném čase),“ zdůraznila Jermanová. „Řada lidí pracuje na směny, včetně víkendů – a i oni musejí mít šanci se do práce nějak dostat,“ doplnila.

Také středočeský krizový štáb připouští, že dopravcům ubylo řidičů i dalších pracovníků – ať už kvůli nemoci, karanténě či péči o děti. Trvá ale na tom, že prioritou je zabezpečení „alespoň částečně normální dostupnosti“ pro dojíždění do zaměstnání a vyřízení nezbytností.

Středočeský kraj byl podle hejtmančiných slov mezi prvními, kdo sáhl k omezení dopravy v podobě zavedení prázdninového jízdního řádu a zrušení školních autobusů. To v kraji platí už od 14. března. Posléze byly v kraji omezeny také noční spoje – jak v případě autobusů (tak, aby cestování z odpoledních směn zůstalo zachováno), tak i nočních víkendových vlaků. Pokud by měly nastat případné další změny jízdních řádů, krajský úřad slibuje, že bude včas informovat. Pokud k tomu dojde, nejspíš by se to týkalo víkendů.

Ani téhle myšlence však hejtmanka nefandí. S tím, že rovněž o víkendech lidé pracují – a to včetně hasičů, zdravotnického personálu či prodavačů – a lidem musí být také zachována možnost postarat se o své blízké. „Situaci budeme nicméně průběžně dál vyhodnocovat,“ poznamenala v pátek Jermanová.