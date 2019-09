Právě v souvislosti s tím se ovšem nabízí otázka: kde má krajská turistická centrála postavit svůj stánek, aby to bylo spravedlivé? Uprostřed řeky by to bylo krajně nepraktické – ale kam tedy? Dát přednost Klecanům pravému břehu? Či snad levému u Roztok?

Řešení se jmenuje: oba břehy. Kateřina Kubíčková za Středočeskou centrálu cestovního ruchu Deníku ve středu sdělila, že lidé z jejího týmu přivítají příchozí ve stáncích jak na levém, tak i na pravém břehu. „Společně se spolkem Středočeské vodní cesty,“ upřesnila Kubíčková. Má současně radu pro ty, kteří přijedou z větší dálky: od Prahy nebo Kralup je ideální dorazit vlakem do Roztok – a pak pokračovat pěšky podél Vltavy. Je to asi desetiminutová procházka směrem po proudu.

Akce se vstupem zdarma, která se rok od roku těší větší oblibě a láká i návštěvníky z větší dálky, a to včetně rodin s dětmi, nabízí nejen hudební vystoupení na obou březích (přičemž se představí i místní rodáci). V programu například nechybí ani „závody do vrchu klecanského“ či nohejbalový turnaj, stejně jako další lákadla: seskok parašutistů do Vltavy (15.30), závody dračích lodí (od 16.30) nebo ohňostroj (21.50). Organizátoři však slibují také potěšení pro mlsné jazýčky, a to včetně zcela lokálních laskomin; nemají chybět únětické rybičky i pivo, dolská medovina ani koláče od Lasíků.

Jestliže motto slavností zní „V pohodě na vodě, u vody i v ní“, návštěvníci všeho věku se mohou těšit také na atrakce spojené s vodou. Bude si možno vyzkoušet šlapací paddleboard nebo kajak. Běžný přívoz na Vltavě, který se mezi návštěvníky tradičně těší velké oblibě, bude i letos nepřetržitě pendlovat mezi oběma břehy po celou dobu programu – a doplní ho ještě jeden další.

V té souvislosti organizátoři upozorňují, že do desáté hodiny pojede přívoz za běžnou cenu – nicméně od poledne do půlnoci je ke svezení třeba speciální páska na ruku za 50 Kč. To představuje paušální cenu za libovolný počet jízd – a to včetně kočárků či kol. Lidé, kteří nepřijeli kvůli slavnostem, ale pouze projíždějí, pak mohou využít most v Řeži nebo přívoz v Sedlci.

Nebude však chybět ani stánek vodních záchranářů, který nabídne informace, jak se na vodě chovat bezpečně. A děti si také budou moci vyrobit placku s námořnickým motivem. Jsou však pro ně připraveny i další tvořivé dílničky, ale i soutěže, vědecké vystoupení a cirkusová školička.