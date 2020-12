Hraba přitom reprezentuje oba póly. Působí v horní parlamentní komoře, kde zastává post místopředsedy ústavně-právního výboru, a také je právníkem i vysokoškolským pedagogem.

Blatný představil návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví i dalších zákonů. Mimo jiné se počítá se zřízením nového úřadu Státní hygienické služby, zastřešujícího krajské hygienické stanice, který by měl možnost přijmout takové opatření, aby za podobné situace, jakou zažíváme nyní kvůli koronaviru, nebylo zapotřebí vyhlašovat nouzový stav kombinovaný s vládními nařízeními.

Právě tato instituce, řízená hlavním hygienikem na pozici náměstka ministra, by měla mít možnost třeba omezovat pořádání akcí, zavírat kulturní instituce, obchody i školy. Stejně jako přikázat mimořádné očkování – a dokonce prostřednictvím zaměření mobilních telefonů detailně monitorovat pohyb lidí s infekčním onemocněním. To by měla umožnit novela zákona o elektronických komunikacích.

Právě proti téhle chystané změně se Hraba ohrazuje nejhlasitěji. „Vypadá to, že byla vypsána soutěž na překonání Orwellova románu 1984 čirou realitou,“ hodnotí. A nebere si servítky, když se nerozpakuje použít slova jako „bezprecedentní klíč ke šmírování soukromí občanů.“

Jeho asistent Patrik Kuba Deníku sdělil, že sledování osobních údajů o místech pobytu občana, který onemocněl infekčním onemocněním, třeba i kvůli chřipce, nebo uzavírání obchodů a omezování práva shromažďovacího v navrhované podobě považuje senátor za nepřijatelné. „Nemůže to být svěřeno novému úřadu bez parlamentní kontroly,“ míní Hraba.

Trvá na tom, že vláda si chce pouze usnadnit cestu, aby se vyhnula problémům při efektivním využívání nástrojů, jež nabízejí už dnes platné zákony. „Takovéto rozšíření možností omezit soukromí je pro mě za hranou. Pokud to vláda myslí s touto novelou vážně a dostane ji až do Senátu, udělám vše pro to, aby přes horní komoru neprošla,“ slibuje Hraba z pozice místopředsedy ústavně-právního výboru.

Zdaleka není sám, kdo nešetří kritikou – přičemž argumenty odpůrců nových návrhů zní podobně: zásahy do základních práv a svobod není možné svěřit jakékoli instituci bez kontroly vlády a Poslanecké sněmovny – kdy navíc ještě nemá mít tyto pravomoci politik, tedy ministr, ale vlastně úředník. Najdou se i zastánci centralizace hygienické služby – i ti však často odmítají navrhovaný monitoring lokalizace telefonů nakažených.

To, že by se chystalo šmírování lidí, o němž kritici hovoří, však popírají jak minstr Blatný, tak premiér Andrej Babiš (ANO). Naznačují, že pokud ustanovení, které mělo mobilním operátorům usnadnit spolupráci při vytváření vzpomínkových map umožňujících trasování kontaktů (narážející na limity pravidel ochrany osobních údajů GDPR), bude vnímáno jako tak závažný problém, může být ze série návrhů vypuštěno.