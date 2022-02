Jakub Svoboda: Lékařka ze mě cítila alkohol. Vyklubala se z toho cukrovka

Svaz důrazně varuje před nákupem těchto pomůcek. Naslouchátka nejen že nepomohou k lepšímu slyšení (a porozumění), dokonce mohou lidem trvale poškodit sluch. Sluchadla jsou zdravotnické prostředky, které lékař v ordinaci nastavuje pacientům individuálně, přesně dle potřeb uživatele. Skutečná sluchadla tak zvýrazňují pouze ty zvuky, které je třeba zesílit – například k lepšímu porozumění řeči. „Naopak naslouchátka, která jsou inzerovaná, jsou pouhými zesilovači zvuků. Znamená to, že zesílí naprosto všechny zvuky – i zvuky v pozadí – a zároveň i zvuky, které slyšíte dobře a jejichž zesílení nepotřebujete. Porozumění řeči se tak smazává. A co je ještě horší – dlouhodobé používání těchto naslouchátek může sluch i trvale poškodit. Jejich zesílení totiž není vhodně korigováno," varuje Jaroslav Paur, ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Jaký je tedy správný postup při zhoršení sluchu? Je třeba navštívit foniatrickou ordinaci, ve které lékař předepíše kvalitní sluchadlo. To do určité výše hradí zdravotní pojišťovny.„Zatímco dříve byla maximální výše příspěvku 5 100 korun – a to ještě jen na jedno sluchadlo – od ledna 2022 má nově většina lidí nárok na dvě sluchadla s příspěvkem 7 000 korun na každé. V těchto cenových relacích tak získáte již vysoce kvalitní digitální přístroj,“ uzavírá Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Kdo má nárok na hrazená sluchadla za 14 000 korun?

- osoby trpící tinnitem (pískání v uších) a oboustrannou získanou nedoslýchavostí

- osoby, u nichž byla indikována kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně

- hluchoslepí pacienti

