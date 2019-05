Lodě na Labi, program ke stažení ZDE:

Kateřina Kubíčková z krajské turistické centrály dále zve k výletu do zcela protilehlého koutu kraje: do Hořovic na Berounsku. Na tamějším zámku čeká Čertův švagr – čili další ročník pohádkových prohlídek pro děti. Aby se však návštěvníci vyhnuli zklamání, že se na ně kvůli velkému zájmu nedostalo – z pěti sobotních termínů jsou už tři zcela vyprodány – lze jen doporučit rezervaci vstupenek.

Ohlédnutí do historie ve zcela jiném duchu nabídne v sobotu na nedalekém Příbramsku připomínka bitvy u Slivice; poslední větší akce druhé světové války v Evropě před 74 lety. Hlavní bod programu s ukázkami bojů se chystá od 13 hodin do 14.30, avšak na co koukat bude už od desáté dopolední. Po celý den se svoji historii i současnost chystá představovat armáda; své dovednosti i vybavení (s důrazem na pomocníky usnadňující službu v oblasti Brd) ukážou policisté – a představí se i hasiči.

Kubíčková však upozorňuje i na jinou bitvu, která se v sobotu odpoledne odehraje v Kolíně. V tomto případě se jedná o šermířskou rekonstrukci flanderské „bitvy zlatých ostruh“ z roku 1302. Rytíři se utkají od 15 hodin na závodišti jízdárny za tamější nemocnicí; průvod městem je na programu již hodinu před polednem. To je také doba, kdy se na místě konání akce otevírá historické tržiště se starými řemesly i nějakou tou dobovou krmí. Na rozdíl od Slivice, kde se vstupné neplatí, si v Kolíně dospělí návštěvníci musí připravit 120 Kč – a za děti polovic.