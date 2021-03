Optimističtěji než dosud může plánovat výdaje i další souvislosti provozu navázané na peníze vedení domovů seniorů a dalších příspěvkových organizací Středočeského kraje působících v sociální oblasti. Krajští radní schválili převod 65 milionů korun určených k rozdělení mezi jednotlivé organizace v rámci navýšení příspěvku na provoz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Je to uklidňující zpráva jak pro týmy sociálních zařízení, tak pro jejich klienty. Někteří ředitelé se totiž netajili obavami, že pokud by k tomu nedošlo, mohou se dostat do vážných těžkostí. Přišly totiž škrty kvůli úsporným opatřením v rámci reakce na koronavirovou krizi – včetně toho, že z rozhodnutí zřizovatele ze sklonku minulého volebního období nebylo možno sáhnout na peníze, které jednotlivé organizace měly „naspořené“ a připravené na větší výdaje.