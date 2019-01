Spokojenost lidí zajistí spokojení lidé. To platí i v nemocnicích

Střední Čechy – Pobyt v nemocnici. Takové chvíle asi nikdo netráví s nadšením, byť se najdou lidé, kteří se těší, jak se jim uleví od dlouhodobých potíží. Jiní naopak nucený pobyt na lůžku snášejí špatně. Obzvlášť tíživé to bývá pro pacienty, kteří se ve špitále neocitli plánovaně; přišlo to zcela náhle a nečekaně. Nemají tedy s sebou věci, kterými by se jinak vybavili (byť i s tím dokážou nemocnice pomoci) – a nemají ani vyřešeny své dřívější plány.

Jak pobyt pacientům usnadnit a zpříjemnit? I o tom je na místě uvažovat v rámci přemýšlení o tom, co by se během začínajícího roku mělo změnit. Není přitom na místě věnovat pozornost pouze samotné péči o pacienty a o prostředí; důležité je nezapomínat ani na domácí: na vlastní zaměstnance. O tom, že spokojený pracovník rovná se spokojený klient, dobří šéfové nepochybují – a není rozhodující, zda jde dejme tomu o hostinského, nebo právě o manažera ve zdravotnictví. Rozhoduje každodenní mravenčí práce Tomu, že je vše v lidech, přikyvuje Roman Mrva – předseda představenstva benešovské nemocnice, kterou za rok 2018 vyneslo na první místo v kraji hodnocení veřejnosti. Shodně v obou kategoriích pacientského hodnocení – jak ze strany hospitalizovaných lidí, tak i z pohledu těch, kteří přicházejí do ambulancí. Tuplované vítězství (a navíc i opakované) je podle Mrvových slov právě dílem těch, kteří každodenní prací dělají nemocnici skvělou reklamu – a posouvají ji mezi špičkové nemocnice. V tom Mrva zároveň spatřuje záruku dalšího rozvoje. Investice do modernizace prostředí i vybavení včetně přístrojů pak podle něj opět ocení pak pacienti, tak i zaměstnanci. Úspěchy středočeských nemocnic v roce 2018 - Celorepublikový žebříček v absolutním pořadí hodnocení Nemocnice roku 2018: 3. Oblastní nemocnice Kolín; 5. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

- Celorepublikový žebříček v kategorii finanční zdraví nemocnic: 2. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

- Krajský vítěz podle hlasování hospitalizovaných pacientů: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

- Krajský vítěz podle hlasování ambulantních pacientů: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

- Krajský vítěz podle hlasování zaměstnanců: Oblastní nemocnice Kolín Zdroj: HealthCare Institute V odborném posuzování, které stejně jako pacientské hodnocení dlouhodobě vyhodnocuje nezisková organizace HealthCare Institute (HCI), pak v rámci celostátního měření sil zabodovaly další oblastní nemocnice kraje – akciové společnosti působící v Kolíně a Mladé Boleslavi. Zakladatel HCI Daniel Vavřina připomíná, že mapování poměrů v nemocnicích a sestavování jejich žebříčků není samoúčelné: nabízí nezávislé posouzení výkonnosti organizací. „Výstupy projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče,“ připomněl Vavřina. Pomoci v tom mohou i pacienti – v únoru totiž začíná sběr dat pro již 14. ročník v roce 2019 – přičemž hlasovat budou lidé moci až do srpna. Rozmary zimy přitvrdily: od soumraku hrozí náledí Přečíst článek › Úleva od bolesti se prý zhoršila Co zlepšovat je z pohledu pacientů pořád. Pozitivní trend poslední výzkum HCI zaznamenal například ve věci srozumitelného vysvětlení navrženého postupu léčby. To kladně hodnotilo 97,1 procenta dotázaných – o 1,3 procenta více než v roce 2017. Dokonce o pět procent se zlepšilo pacientské hodnocení poučení, jak o sebe pečovat po propuštění z nemocnice (kladně hodnotí 94,6 procenta odpovědí). Spokojenější se lidé cítí rovněž díky tomu, že lékařům rozumějí lépe než dřív, mají možnost si i jen tak popovídat – a také se méně obávají krádeží. Dokonce i tradičně „neproblémovější“ hodnocení stravy se zlepšilo: spokojenost vyjádřila polovina dotázaných: 51,6 procenta. Naopak podnětem nejen k zamyšlení, ale i k hledání řešení je všeobecný pokles spokojenosti s tím, jak rychle personál reaguje na bolest pacienta: z předloňských 81 procent loni tato hodnota nepřehlédnutelně spadla: na 73,6 procenta. Vyhodnocení ohlasů návštěvníků ambulancí ukázalo především celkový pokles spokojenosti s úrovní ošetření – a méně příznivě než o rok dříve lidé hodnotili i přístup zdravotnického personálu (přičemž se potvrdil dlouhodobý trend, že sestry se lidem zdají vstřícnější než lékaři). Návštěvníci také nepřehlédnutelně volají po zlepšení možnosti sjednat si návštěvu prostřednictvím telefonu. Mohou se střední Čechy více sblížit s hlavním městem Prahou? Přečíst článek › Největší bolesti nemocnic podle mínění pacientů



* Návrhy na zlepšení od hospitalizovaných pacientů:

1. strava (včetně doby podávání jídla)

2. klimatizace a vytápění

3. přístup k televizi

4. připojení k internetu

5. modernizace prostředí



* Návrhy na zlepšení od ambulantních pacientů:

1. prostředí čekárny

2. dostupnost toalety a její čistota

3. prostředí samotné ordinace



Autor: Milan Holakovský