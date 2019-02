Tomu, jak koncentrovaná je síť podporovaných aktivit v některých regionech, zatímco s jinými se pojí nula, se podivil Věslav Michalik (STAN). Překvapilo ho, že krajem dotované centrum nenajde na Benešovsku nebo na Praze-západ. I tam by podle něj bylo na místě nabídnout talentovaným dětem příležitost, aby se mohly věnovat sportovním aktivitám na vysoké úrovni.

Předsedkyně zastupitelského výboru pro tělovýchovu a sport Blanka Žánová (ANO) odpověděla, že změna už je na obzoru: vyhledávají se nové aktivity, přičemž plánovaná podpora se nevyhne ani Benešovsku. A mělo by to být už letos, ujistil radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Na ocet zůstane podle Žánové pouze Praha-západ. Tamější lidé prý zřejmě vyhledávají spíš nabídky v hlavním městě.

Takto územně pojatému posuzování se však diví Jan Skopeček (ODS). „Sportovní centra mají vychovávat profesionály,“ míní. Má tedy za to, že by věc neměla být posuzována z hlediska vyváženosti jednotlivých regionů, ale podle toho, kde mají nejlepší podmínky pro práci se sportovními nadějemi a jsou schopni mladé talenty připravovat tak, aby byly schopny uspět v profesionálním sportu. Jestliže se řeší ten či onen okres, už jde podle Skopečka o něco jiného. „Pak se to stává masovou podporou,“ konstatoval. Pávě takové zaměření krajských dotací je však podle Žánové v pořádku: „Talenty podporují sportovní svazy.“

Proti loňsku více peněz

Aktuálně podpora míří k 23 příjemcům věnujícím se 15 různým sportům, kteří podle Draxlerových slov spolupracují s 22 dalšími subjekty. Z celkových 32 milionů korun, jež má kraj připraveny na tuto podporu pro letošní rok, bylo zatím rozděleno 27 milionů. Zbývajících pět je nachystáno k rozšíření podpor: pro další zájemce, kteří by ještě měli přibýt během letošního roku.

Peníze zatím zastupitelé přiklepli 23 provozovatelům sportovních center, kteří získali podporu od kraje i v minulém roce. Tehdy se vyplácelo necelých 26 milionů. Jestliže je nyní zatím schváleno poskytnutí částky o 1,138 milionu korun vyšší než loni, a to po totožný okruh žadatelů, zdálo by se, že letos mohou počítat s vyššími částkami. U většiny to skutečně platí; méně však dostanou kladenští hokejisté, kolínští cyklisté, atletický spolek ze Staré Boleslavi a – byť v jejich případě rozdíl není velký – také badmintonisté z Benátek nad Jizerou.

Podpora kraje pro sportovní centra mládeže

* Atletika:

- A.C.TEPO Kladno z. s. (1 190 000 Kč)

- Tělocvičná jednota Sokol Kolín – atletika (1 150 000 Kč)

- Atletika Stará Boleslav z. s. (650 000 Kč)



* Badminton:

- Badmintonový klub 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou z. s. (800 000 Kč)



* Basketbal:

- Spolek přátel košíkové Polabí – chlapci (3 000 000 Kč)

- DSK Basketball o. s. – ženy (1 200 000 Kč)

- Basketbalový klub Kralupy junior z. s. – dívky (250 000 Kč)



* Cyklistika:

- Z&S Apache Team z. s. (1 600 000 Kč)



* Florbal:

- Florbal MB z. s. (1 200 000 Kč)



* Fotbal:

- 1. FK Příbram, fotbalová akademie z. s. (2 800 000 Kč)

- FK Mladá Boleslav z. s. (1 500 000 Kč)



* Gymnastika:

- Tělocvičná jednota Kolín (800 000 Kč)



*Házená:

- Házená Mělník z. s. (650 000 Kč)



* Hokej:

- Hokejový klub Kladno, spolek (2 200 000 Kč)

- Bruslařský klub Mladá Boleslav z. s. (1 500 000 Kč)

- Hokejový club Benátky nad Jizerou z. s. (1 000 000 Kč)



* Moderní pětiboj:

- TJ Spartak Hořovice z. s. (670 000 Kč)



* Plavání:

- TJ LARS Kladno z. s. (1 250 000 Kč)



* Ragby:

- Rugby Club Říčany z. s. (640 000 Kč)



* Rychlostní kanoistika:

- TJ Lokomotiva Nymburk z. s. (625 000 Kč)



* Tenis:

- Rosol Tennis Academy z. s. (500 000 Kč)



* Volejbal:

- Volejbalový klub Příbram z. s. (1 250 000 Kč)

- Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z. s. (650 000 Kč)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje