Jednání zastupitelů je veřejné; přijít je sledovat může v pondělí 13. září od 10. hodiny na krajský úřad na pražském Smíchově kterýkoli zájemce. Pohodlnější je ale pozorovat debaty středočeských politiků i výsledky jejich hlasování na webu krajského úřadu. Tam jsou již několik let k dispozici videopřenosy z jednacího sálu – a později přibyla i možnost zhlédnout jednání odpovídající krajskému parlamentu také ze záznamu.

Rozhodovat se ale má například i o konkrétních projektech výstavby parkovišť P+R na Benešovsku a Praze-západ. Nebo o penězích pro poskytovatele sociálních služeb včetně vize dalšího rozvoje této oblasti. Dojít řeč by měla i na plány týkající se budoucnosti vodovodů a kanalizací – stejně jako na výsledky hospodaření krajských nemocnic nebo plánované investice středočeských záchranářů.

Navrhovaný program jednání počítá s tím, že by krajští zastupitelé dále měli mimo jiné schvalovat například podobu krajských podpor pro obce na přípravu budoucích projektů, které starostům umožní nechat vypracovat podklady, na jejichž základě bude možné žádat do dotace na uskutečnění těchto záměrů třeba ze státních dotací nebo evropských peněz.

Právě dary obcím z nově zřízeného Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení mohou nicméně budit pozornost – a stát se i inspirací pro další obce, které by zvažovaly podobné plány. O půlmilionovou podporu na zřízení sociálního bydlení usiluje obec Lipník na Mladoboleslavsku – a Dolní Břežany na Praze-západ by rády získaly 2,6 milionu korun na bytový dům.

O vyplacení tří milionů korun na dotacích pro budování obecních bytů by měli na svém pondělním zasedání rozhodovat středočeští zastupitelé. Jejich zasedání má na programu i schvalování další série dotačních podpor z krajského rozpočtu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.