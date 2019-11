Statisíce za nic, tvrdí kritik správy silnic. Co na to zastupitelé?

Stačí, když při údržbě zeleně u silnice pracovník zadavatele na místě ukáže dodavatelské firmě, co je třeba udělat a následně provedení prací zkontroluje, nebo by se konkrétní stromy, jež je třeba proříznout nebo podříznout, měly přesně definovat ve smlouvě i s popisem jejich stavu – a následně vykonané práce zanášet do mapy? I takovou debatu lze očekávat na jednání středočeských zastupitelů chystaném na 25. listopad.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný