Akce je unikátní především v tom, že tři mosty včetně jednoho železničního budou nově přestavěny na zdvižné (místní komunikace Vraňany, železnice Lužec, místní komunikace Lužec). Dálkově se budou ovládat z plavební komory na Hoříně. Půjde o vůbec první zdvižné mosty na českých vodních cestách, když nepočítáme dva můstky nad vjezdy do jihočeských přístavů České Vrbné a Hluboká nad Vltavou.

„Stavba se týká mostů překlenujících 114 let starý plavební kanál na silnici III. třídy, na místních komunikacích i na železniční trati a odstraňuje překážku plavby vysokých lodí do Prahy,“ uvedlo ŘVC. Podle něj jsou mosty po více než 100 letech na konci své životnosti a tak jako tak by je čekala modernizace či výměna.

Stavbaři předělají mosty tak, aby se podjízdná výška pro lodě zvýšila z dnešních 4,5 metru na sedm metrů. Stavba se týká pěti mostů: místní komunikace Vraňany (zdvižný), silnice III. třídy Lužec, železnice Lužec (zdvižný), místní komunikace Lužec (zdvižný) a účelová komunikace Chramostek.

Na Vraňansko-hořínském kanále se kromě pěti zmíněných budou zvyšovat i další dva mosty (silnice III. tř. Vrbno a účelová komunikace Zelčín), jejichž úprava je technicky nezávislá. ŘVC je bude soutěžit zvlášť. Úprava mostů pod Prahou (dojde i na ty na Trojském kanálu) je součástí celkové modernizace vodní cesty od Mělníka po pražský Radotín.