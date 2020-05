Stavby z 19. století nahradí na trati moderními

Rozsáhlejší opravy na pomezí Mělnicka a Mladoboleslavska – v úseku trati mezi Mšenem a Mladou Boleslaví – chystá na příští půlrok Správa železnic. Za 13 milionů korun opraví most a pět propustků. Stavební práce nyní začínají, hotové by měly být v listopadu. Klíčová fáze se chystá na září; přesněji: na období od 31. srpna do 9. října. To se plánuje čtyřicetidenní nepřetržitá výluka provozu.

Renovace železničního mostu. Ilustrační foto. | Foto: SŽDC