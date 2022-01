Zesnulý dárce tak opuštěným pejskům odkázal celkem tři čtvrtě milionu korun. „Je to krásné a jsem v šoku. Pokud to opravdu klapne, peníze investujeme do nákupu nového vozu, abychom měli pejsky čím vozit na veterinu a jezdit pro granule,“ reagoval na informaci vedoucí kutnohorského psího útulku Pavel Pallendal.