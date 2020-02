Kromě ocenění za nejpůsobivější expozici nad 60 metrů čtverečních, upravenou v duchu nového konceptu Střední Čechy královské, získala první místo také za jeden z materiálů nabízených v rámci této expozice. Jde o vytištěnou mapu vybraných středočeských pivovarů, které vedle samotného vaření piva kladou důraz také na představování provozu návštěvníkům, na propojování piva s gastronomií v pivovarských restauracích (a někde mají i pivní lázně); stejně jako další propagační materiály je tato mapa volně ke stažení na webu krajské turistické centrály strednicechy.cz.

Ocenění se tahle mapa dočkala nejen od odborníků, ale i ze strany návštěvníků, řekla v neděli Deníku ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Zuzana Vojtová. Ta účasti na tomto veletrhu, největší akci věnované cestovnímu ruchu v republice, přikládá mimořádnou důležitost. Připomněla současně, že právě z Prahy přijíždí do středních Čech hodně výletníků mířících za odpočinkem, novými poznatky i za kulturou, – ať už jde o obyvatele hlavního města, či cizince mající zájem podívat se i za hranice metropole.

Spousta pracovních setkání

Veletrh Vojtová chválí také jako skvělou příležitost k setkání se zástupci partnerských organizací, především oblastních destinačních managementů a měst, ale třeba i zámků nebo muzeí či galerií – ať už vystavujících v rámci společné expozice, nebo na samostatných stáncích. Společně se lze podívat na prezentované materiály a probrat možnosti budoucí spolupráce. „Je to příležitost potkat se s lidmi, se kterými máme společný cíl – a tím je rozvoj cestovního ruchu ve Středočeském kraji,“ řekla Deníku. Možná by se to mohlo zdát jako samozřejmost – nicméně Vojtová, jež je ve funkci od loňského července, byla vůbec první z ředitelek krajské turistické centrály, kterou kdy Deník na veletrhu Holiday World zastihl. A bylo ji vidět nejen při jednání v zázemí středočeského stánku odděleném záclonou i při debatách u stánků ostatních, ale také přímo při představování lákadel středních Čech – a dokonce i při tanci. Zúročila prý někdejší zkušenosti členky folklorního souboru…

Oceněná mapa malých pivovarů se podle Vojtové nesetkala jen s uznáním ze strany odborníků, ale sklízela i značný zájem ze strany návštěvníků. Ředitelka připomněla, že žádány jsou však mapy všeho druhu, stejně jako informace o cyklostezkách i tipech na výlety. A šéfku krajské turistické centrály těší, s jakým ohlasem se setkalo nové destinační logo Střední Čechy královské i novinky, jež jsou touto značkou inspirované. Patří k nim například image brožura Střední Čechy královské s působivými fotografiemi, trhací mapa se základním přehledem hlavních turistických cílů, které lze spojit do výletů v okolí, či brožura Královské stezky a města, ale třeba i mapy rozhleden, kempů, představení filmových míst Středočeského kraje nebo nabídka 11 nově sestavených cyklovýletů.

Zbrojnoši byli skutečně praví

Pozornost ke středočeskému stánku po celé čtyři dny lákala i hudba, o niž se postarali jak trubači, tak zpěvačka Eva Kleinová s písněmi z muzikálu Noc na Karlštejně. Hlavně děti mohly oči nechat také na zbrojnoších, kteří se ani na krok nehnuli od vitrin s dvojicí blyštivých korun. A mýlil by se ten, kdo by předpokládal, že šlo o stafáž zajišťovanou šermíři, mající dodat lesku vystaveným kopiím císařské koruny Svaté říše římské, původně v roce 2009 na objednávku Středočeského kraje vytvořené uměleckým řemeslníkem Jiřím Urbanem z Turnova pro stálou expozici na hradě Karlštejn, avšak dnes uložené v Galerii Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře, a tamtéž uchovávané královské neboli svatováclavské koruny, již pro Středočeský kraj v roce 2016 vytvořil turnovský šperkař Jiří Belda ml. Kdepak; byla to regulérní ochranka, již měly tyto repliky zajištěnou po 24 hodin denně. Pod kostýmy vypůjčenými z Barrandova se skrývali příslušníci českobudějovické bezpečnostní agentury HG-Security, ve středních Čechách známé třeba z minulých ročníků Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady.

Dojem, který koruny na veletržním stánku udělaly, si ředitelka Vojtová pochvaluje. Podle očekávání přilákaly pozornost – a současně dodaly středočeskému zastoupení jistou noblesu. K velkým lákadlům stánku se však připojilo také kutnohorské pivo, jehož nabídka některé návštěvníky zlákala i k opakovaným návratům – a vábila i týmy z dalších expozic. Zájem byl takový, až výčepního zaskočil. Nebyl sice problém přikulit další sud, čekající v autě právě na takovouto příležitost, avšak kelímky prostě došly. Bylo jich nachystáno 2500 – a nestačily. Už v neděli v poledne se proto do fronty řadili zájemci, kteří si přinášeli kelímky odjinud; podle loga pocházely z nedalekého stánku Západočechů.

Král dorazil neplánovaně

Poněkud nečekanou, ale o to větší pozornost budila na stánku Karlovských středních Čech v neděli odpoledne návštěva herce Václava Vydry v roli krále, v jehož kostýmovaném průvodu nechyběli třeba Albrecht z Valdštejna či dvojice psů z „královské smečky“. Původně to v plánu nebylo, potvrdila Deníku ředitelka krajské turistické centrály Vojtová. „Ten výstup se zrodil až tady, když nás v sobotu navštívili tvůrci mapy Pohádkového království z České pohádkové akademie. Oslovili nás s tím, že veletrh navštíví pohádkový král – a rád by zavítal do Středních Čech královských,“ konstatovala s tím, že vše se domluvilo na místě. Proč ne, když to do středočeského konceptu zapadlo jako ulité.

Oblast bez zázemí? Super?

Jedním z taháků středočeské expozice se stalo zastoupení Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, jež představuje region středních Čech, který stále zůstává neokoukaný a vybízející k objevování. Radka Fiebigerová, která má na Městském úřadu v Příbrami na starosti cestovní ruch, Deníku řekla, že se návštěvníci se nejvíc ptají na cyklostezky. Mapy však zatím nejsou; s masivním značením tras v někdejším vojenském prostoru se počítá v příštích měsících. Hodně se lidé podle slov Fiebigerové zajímají také o pěší turistiku – přičemž spousta z těchto zájemců si pochvaluje, že mohou očekávat klidnou přírodu. Bez nabídky občerstvení i dalšího zázemí, kdy vše, co člověk potřebuje, si musí nést s sebou. To prý mnozí návštěvníci nevnímají jako handicap, ale naopak: je to přednost.

Jiní se naopak zajímají o možnosti ubytování, kde se najíst, kam za kulturou, co by potěšilo děti… Lákadlem regionu přitom není jen příroda, upozornila Fiebigerová. „Jen samotná Příbram může nabídnout třeba Svatou Horu, Hornické muzeum, máme úžasnou Galerii Františka Drtikola, ale i Nový rybník s jeho rekreačními možnosti. Ten je opravdu velkým lákadlem – a zastavil se tu pán, který říkal, že tam jely stroje i o víkendu,“ řekla Fiebigerová Deníku. Připomněla tak proměny, jimiž Nový rybník prochází: budují se nové atrakce, ale také odkaliště či rozšíření můstku.