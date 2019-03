Střední Čechy - Střední Čechy jsou díky svým malebným kulisám i dopravní dostupnosti odedávna rájem filmařů. Ani letošní rok nebude výjimkou. Vznikne tam hned několik filmů domácí i zahraniční produkce.

Mohutné hrady, malebné vesnice, honosná sídla i příroda, to všechno mohou střední Čechy filmovým štábům nabídnout. Výhodou je také malá vzdálenost od Prahy. „Každý natáčecí den je samozřejmě hodně drahý, proto je výhodnější točit co nejblíž hlavnímu městu, aby byly přesuny co nejkratší“ vysvětlil vedoucí Středočeské filmové kanceláře Marek Černoch.