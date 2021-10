Na Lítačku lze po Praze cestovat nejen metrem, tramvají, autobusem, trolejbusem či vlakem (ale i přívozem nebo lanovkou): nově se dá také šlápnout do pedálů tam, kde dosud bylo nutné šlapat po svých; případně dlouho čekat na příjezd spoje. Zatím ve zkušebním režimu. Po vzoru některých vyspělých metropolí hlavní město testuje začlenění sdílených kol provozovatelů Rekola (růžové bicykly) a Nextbike (s modrým či „zeleným“ motivem) do systému veřejné dopravy.

Pokud se osvědčí, v rámci PID se obdobný model může v budoucnu rozšiřovat i do středních Čech. S provázaností veřejné dopravy a cyklistiky se zde výhledově počítá. Ne všichni to vnímají s nadšením: třeba odpůrci rušení lokálek se ohrazují proti tomu, že prý představitelé kraje nabízejí, aby senioři jezdili k doktorovi po cyklostezce místo vlakem.

Praha dohání zkušenost Středočechů

„Myslím, že úspěšný pilotní projekt v Praze by byl skvělým odrazovým můstkem nejen pro Prahu, ale i pro další města,“ poznamenal Tomáš Karpov z Nextbike. Hovoří přitom za společnost, která nepůsobí jen v hlavním městě. V Mladé Boleslavi provozuje 140 sdílených mechanických kol a 10 elektrokol (ta však lze vracet pouze na oficiálních stanicích).

Na Berounsku má nyní firma 112 sdílených e-kol na 17 nabíjecích terminálech v Berouně, Hýskově Králově Dvoře, Tetíně a ve Zdicích. Zdejší uživatelé už přitom využívání po prvních 15 minut zdarma znají – byť ne díky provázanosti s platbou za veřejnou dopravu. Jde o projekt Nadace Tipsport, který má trvat až do roku 2024.

V Mladé Boleslavi se nabídka prvních 15 minut zdarma vztahuje na každou výpůjčku v případě mechanických kol. Sdílená kola Nextbike lze ve středních Čechách najít i v Bakově nad Jizerou, Mnichově Hradišti či Říčanech – zde rovněž s první čtvrthodinou zdarma – a na Kladně.

V hlavním městě mohou bicykly uvedených provozovatelů držitelé elektronických časových kuponů (měsíčního, čtvrtletního i ročního) využít bezplatně k až čtvrthodinové jízdě, a to i čtyřikrát během dne. Pokud čas uživatel překročí, platí standardní sazbu. Středočechům to může pomoci třeba v tom, aby se od městské dopravy v Praze snáz a rychleji dostali ke svému konečnému cíli. Sdílená kola najdou například v cyklostojanech v blízkosti vybraných stanic metra – a stojany se objeví i u tramvajových zastávek považovaných za přestupní uzly.

Elektronické účty je třeba propojit

Kdo se v Praze rozhodne možnosti 15 minut na kole zdarma využívat – nebo ji jenom vyzkoušet – musí na počátku chvilku laborovat s mobilními aplikacemi. Svůj kupon na městskou dopravu (tedy elektronickou předplatní jízdenku, jež může být nahraná na kartě Lítačka, v mobilní aplikaci PID Lítačka či provázaná s běžnou platební kartou nebo In Kartou Českých drah) je třeba propojit s aplikacemi provozovatelů sdílených kol. Znamená to stáhnout si do mobilu aplikaci Rekola nebo Nextbike – stejnou, jaká slouží k běžnému půjčování kol; leckdo ji tak nejspíš už má nahranou.

V této mobilní aplikaci je nutné propojit účet v rámci bikesharingu s účtem uživatele v systému PID Lítačka. Znamená to přihlášení e-mailem a heslem z Lítačky. Pokud by s tím měl uživatel problém (třeba proto, že si heslo nepamatuje), lze využít obnovu zapomenutého hesla na www.litacka.cz.

Po úspěšném propojení účtu Lítačky s bikesharingem je hotovo: pro příští zapůjčení kola si systém už vše pamatuje. Alespoň prozatím: v rámci podzimního pilotního projektu. Po jeho ukončení (termín bude teprve oznámen) a vyhodnocení vedení Prahy rozhodne, co bude dál. V nějaké podobě se nicméně počítá s trvalým zapojením do systému PID.