Střední Čechy – Ukrajinci si střední Čechy oblíbili – mezi novými usedlíky z řad cizinců jednoznačně vedou a proti Slovákům na druhém místě se jich natrvalo přistěhoval více než dvojnásobek – teď se ale schyluje k tomu, že si Středočeský kraj oblíbí i Ukrajinu. Ve spolupráci s ambasádou se totiž hledá tamější region, s nímž by bylo možno navázat partnerské vztahy.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová na předvánočním setkání s novináři. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Zatímco tohle je zatím ve fázi úvah, možná poněkud dále pokročily hospodářské kontakty zprostředkovávané Středočeským inovačním centrem (SIC). Hostem hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) se již stal Pavlo Bukin se svým týmem, který je generálním ředitelem státního koncernu UkrOboronProm. Jeho název neklame – jde o sdružení firem z různých zbrojních odvětví – či, jak se na Ukrajině říká častěji, sfér „obranného průmyslu“.

Z jednání na krajském úřadu, kterého se zúčastnil také velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis, vyplynulo, že Ukrajinci mají zájem o spolupráci s našimi podniky jak ve vojenském průmyslu, tak v dalších oborech: ve výrobě letecké, automobilové i elektrotechnické. Společné projekty by se měly rozvíjet právě na platformě SIC.

Jeho tým také připravuje cestu české delegace na Ukrajinu, v jejímž rámci by se mohlo jednat o dalším rozvoji čerstvě navazovaných kontaktů. „Jednání o spolupráci proběhla se společnostmi Tesla, VOP, Omnipol a pod záštitou Omnipolu i se společností Aero Vodochody ohledně prezentace letounu Aero L-39NG,“ uvedla ve čtvrtek podrobnosti Helena Frintová z krajského úřadu.

Hejtmanka Jermanová se ovšem nechce spokojit s tím, že by zůstalo jen u kontaktů na úrovni ekonomiky. V rámci jednání zabrousila do společných momentů z historie, ale i do současné politiky. „Evropská unie, a tedy i Česká republika, vnímá Ukrajinu jako významnou součást Evropy a Západu. K současné situaci na Ukrajině se musíme stavět čelem a Ukrajinu podporovat nejen politicky, ale i hospodářsky,“ prohlásila hejtmanka. S dodatkem, že rychlost a efektivitu vzájemné spolupráce by jistě zásadně změnilo, kdyby země V4 „přizvaly Ukrajinu do rodiny“.