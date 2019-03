Toto navýšení přitom nelze vysvětlit pouze nárůstem počtu obyvatel kraje, do kterého se hodně lidí stěhuje: v nejlidnatějším kraji republiky bylo loni hlášeno k pobytu 1 369 332 lidí, což představuje meziroční nárůst o 16 537 osob. Zvyšuje se i sňatečnost v přepočtu na tisíc obyvatel: zatímco v roce 2017 dosahovala hodnota 4,8, loni to podle předběžných údajů bylo 4,9.

Stále to ale není nic moc; z tohoto pohledu jsou Středočeši a Středočešky na samém chvostu republikového srovnání. „Uzavírali vůbec nejnižší počet sňatků na tisíc obyvatel mezi všemi kraji republiky,“ potvrdil Pavel Hájek z Krajské správy Českého statistického úřad pro Středočeský kraj; Zlínský kraj na tom nicméně je jen o devět tisícin lépe. Hájek současně připomněl regiony, kde souhlasné „ano“ zaznívá s mnohem větší ochotou: „Nejvyšší hodnotu sňatečnosti v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenaly kraje Karlovarský (5,5) a Jihočeský (5,3).“

Středočeských rozvodů předběžné údaje na rok 2018 zatím zaznamenávají 3380. Jestliže tabulky za předloňský rok obsahují údaj 3768, svádělo by to k příznivému hodnocení – tomu se však statistici vyhýbají, stejně jako jakémukoli porovnávání obou čísel. Poukazují na to, že neúplná data poskytnutá ministerstvem spravedlnosti plné srovnání neumožňují. Už údaj, který je k dispozici, nicméně nevyznívá lichotivě v přepočtu na tisíc obyvatel: hodnota 2,5 (o rok dříve to bylo 2,8) představuje druhou nejvyšší míru rozvodovosti mezi všemi kraji hned za Ústeckým krajem „horším“ o šest setin. Mimochodem – nejnižším podílem krachujících manželství se mohou pochlubit východní sousedé: Pardubický kraj a Vysočina.

Podíl dětí narozených mimo manželství se ve Středočeském kraji meziročně snížil ze 47,8 procenta na rovných 47 procent. V republikovém rovnání to představuje pátou nejnižší hodnotu – přičemž kraj zůstává pod celostátním průměrem (48,5 procenta). Republikovými „rekordmany“ jsou Ústecký kraj se 63,4 procenta – a na opačném pólu Praha se 40,7 procenta.

Sňatky a rozvody ve Středočeském kraji v roce 2018

Region Sňatky (přepočet na tisíc obyvatel) Rozvody (přepočet na tisíc obyvatel) Narozených dětí (přepočet na tisíc obyvatel) Benešovsko 482 (4,9) 204 (2,1) 1 004 (10,2) Berounsko 473 (5,1) 262 (2,8) 1 021 (11,0) Kladensko 846 (5,1) 472 (2,9) 1 707 (10,4) Kolínsko 460 (4,6) 274 (2,7) 1 101 (10,9) Kutnohorsko 396 (5,3) 153 (2,0) 799 (10,6) Mělnicko 539 (5,0) 300 (2,8) 1 169 (10,8) Mladoboleslavsko 655 (5,1) 308 (2,4) 1 397 (10,9) Nymbursko 501 (5,0) 213 (2,1) 1 057 (10,6) Praha-východ 825 (4,6) 420 (2,3) 2 068 (11,6) Praha-západ 639 (4,4) 355 (2,5) 1 730 (12,0) Příbramsko 579 (5,1) 267 (2,3) 1 130 (9,9) Rakovnicko 261 (4,7) 152 (2,7) 593 (10,7) Středočeský kraj 6 656 (4,9) 3 380 (2,5) 14 776 (10,9) Hlavní město Praha 6 549 (5,0) 2 776 (2,1) 15 460 (11,9) Česká republika 54 470 (5,1) 24 122 (2,3) 114 036 (10,7)

Zdroj: Český statistický úřad; počty narozených dětí uvádějí všechna miminka celkově (bez ohledu na narození v manželství, či mimo ně)