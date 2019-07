Vládní politici si pochvalují, že změna, označovaná jako „konec trestání lidí za to, že onemocněli“, jak uvedla Andrea Vašáková z ministerstva práce a sociálních věcí, (či nucení k tomu, aby kvůli uzdravení plýtvali dovolenou či chodili do práce navzdory chorobě), je přínosná zvláště pro zaměstnance s nižšími příjmy. Zdůrazňují přitom, že zaměstnavatelům stát vyšší výdaje kompenzuje snížením podílu nemocenského pojištění hrazeného zaměstnavatelem.

Z podnikatelské sféry však zaznívají námitky, že to nestačí, takže tím, kdo změnu zaplatí, jsou vlastně zaměstnavatelé – a ty navíc postihnou komplikace spojené s tím, že novinka jejich pracovníky svádí k tomu, aby se hodili marod častěji. Zvlášť když na zavedení elektronických neschopenek, jež by to mohly pomoci ohlídat, se stále čeká. Servítky si nebere třeba předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek. „Považuji za absurdní a neobhajitelné, aby stát vybíral peníze na nemocenskou zaměstnanců – a podnikatelé ji pak platili ze svého,“ uvedl s odkazem na fakt, že ze státního systému nemocenského pojištění se dávky proplácejí až od 15. dne neschopnosti; prvních čtrnáct dnů poskytuje náhrady výdělku v nemoci zaměstnavatel. „To už není "opatření"; to je drzost a vydírání,“ prohlásil.

Na sledování skutečných trendů poté, co se karenční doba stala minulostí, je zatím brzy; navíc v hlavní sezoně dovolených se hned nemusí projevit to, co se pak může ukazovat jako obecný trend. Jisté je, že údaje o nemocenských budou sledovány s velkou pozorností, porovnávány s dřívějškem – a případný vývoj nejspíš budou provázet různé výklady: odlišné podle úhlu pohledu jak z hlediska role na trhu práce, tak i politického přesvědčení.

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz se v prvním čtvrtletí, za které čerstvě zveřejnil data Český statistický úřad, ve středních Čechách poněkud lišila od republikového průměru. Počet nově hlášených případů přepočtených na sto zaměstnanců dosahoval za období od ledna do března hodnoty 42,10. Průměr za Českou republiku byl 39,08, a to hlavně vlivem nižší nemocnosti v hlavním městě – Praha dosáhla pouze 31,91, což je v celostátním porovnání nejnižší hodnota (naopak na opačném pólu stojí Liberecký kraj: 48,09 maroda).

V případě pracovní neschopnosti pro nemoc jsou odchylky ještě výraznější. Zatímco ve středních Čechách dosáhla v prvním kvartálu hodnoty 37,86 na sto pojištěnců, celostátně to bylo 34,87 – a metropole hlásí jen 29,16. Neschopnosti z důvodu úrazů přinášejí porovnání vyrovnanější. Pokud jde o pracovní úrazy, dosáhli Středočeši 0,96; celorepublikově je to 0,98, avšak v Praze jen 0,57. Ostatní úrazy zaznamenaly v kraji 2,28 pacienta – přičemž ČR má 3,23 a Praha 2,18.

Je nicméně třeba vzít v úvahu, že střední Čechy a Praha jsou v tomto ohledu dosti odlišné statistické soubory. Zatímco v kraji bylo ve sledovaném období evidováno v průměru 449 357 pojištěnců, v hlavním městě šlo bezmála o trojnásobek: 1 267 482. A v celé republice jich bylo 4 732 737.

Dočasná pracovní neschopnost v prvním čtvrtletí

Region Počet pojištěnců Případy pracovní neschopnosti Kalendářních dnů na nemocenské Nově hlášené případy na sto pojištěnců Benešovsko 27 514 11 632 512 595 42,28 Berounsko 33 138 13 793 567 733 41,62 Kladensko 56 657 22 848 926 330 40,33 Kolínsko 28 828 10 985 455 790 38,11 Kutnohorsko 16 445 6 478 294 689 39,39 Mělnicko 24 688 9 356 354 277 37,90 Mladoboleslavsko 68 792 34 672 1 143 322 50,40 Nymbursko 24 177 9 854 401 116 40,76 Praha-východ 73 484 29 234 1 243 828 39,78 Praha-západ 47 167 20 650 773 925 43,78 Příbramsko 32 363 13 404 534 699 41,42 Rakovnicko 16 105 6 276 292 706 38,97 Středočeský kraj 449 357 189 182 7 501 010 42,10



Lidé na neschopence v prvním čtvrtletí

Region Průměrné procento neschopnosti Počet dnů na jednu neschopnost Průměrný denní stav práce neschopných Benešovsko 5,104 44,07 1404 Berounsko 4,694 41,16 1555 Kladensko 4,479 40,54 2538 Kolínsko 4,332 41,49 1249 Kutnohorsko 4,910 45,49 807 Mělnicko 3,932 37,87 971 Mladoboleslavsko 4,553 32,98 3132 Nymbursko 4,546 40,71 1099 Praha-východ 4,637 42,55 3408 Praha-západ 4,495 37,48 2120 Příbramsko 4,527 39,89 1465 Rakovnicko 4,979 46,64 802 Středočeský kraj 4,573 39,65 20 551



Zdroj: Český statistický úřad; údaje za leden – březen 2019