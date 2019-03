Podle informací Deníku se jí v noci na čtvrtek narodila očekávaná holčička, pro niž bylo s velkým předstihem vybráno jméno Ema. „Krásné a krátké,“ svěřila se hejtmanka novinářům již v prosinci. S tím, že právě na počtu písmenek jí záleželo. Když sama byla školačkou, vnímala totiž jako nefér, že jiní mají kratší jména, zatímco ona se musí podepisovat sáhodlouze: J-a-r-o-s-l-a-v-a.

Jak miminko, tak jeho maminka jsou v pořádku, uvedla Jermanová na svém facebooku. Připomněla také čísla, na něž u novorozenců bývají všichni zvědaví: malá Ema měří 49 centimetrů a váží tři kilogramy. „Emička se má k světu,“ napsala na sociální síti – a nezapomněla ani na slova díků. „Děkuji všem v benešovské nemocnici za skvělou péči,“ uvedla na sociální síti.

V prosinci přitom na přímou otázku Deníku, zda porod plánuje v Benešově, kde bydlí, či v některé z dalších nemocnic provozovaných krajem, odpověděla jednoznačně: odmítavě. Mluvila tehdy o tom, že nechce své dítě vystavit mediálnímu honu, jaký občas zažívá ona sama. Benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie je přitom jednou z krajských oblastních nemocnic.

Hejtmanka, která má kromě miminka ještě dospělého syna, již předem dala na srozuměnou, že „uchýlit se do ústraní“ neplánuje na dlouhou dobu. S manželem Jakubem Pokorným se rozhodli, že hlavní odpovědnost za péči o miminko převezme on – a ona se po šestinedělí vrátí do úřadu. I tam ostatně má podmínky, aby mohla mít děťátko u sebe. Opakovaně zdůraznila, že podobný přístup je mezi západoevropskými manažerkami běžný – a mateřství není jediný cíl, na který by se chtěla v příštích měsících zaměřovat. Naplno chce pokračovat ve své práci v čele kraje i na postu místopředsedkyně hnutí ANO.