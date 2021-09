Podle pondělních informací ministerstva práce a sociálních věcí se podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji na konci srpna snížil na 3,19 procenta. Proti červenci je to méně o 0,07 procentního bodu – a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 0,10.

Praha má vyšší nezaměstnanost než okolí

Proti celostátnímu průměru nezaměstnanosti, který dosáhl 3,65 procenta, když také poklesl, je středočeská hodnota o 0,46 procentního bodu nižší. Praha s nezaměstnaností aktuálně vyčíslenou na 3,35 procenta ji má o něco vyšší než její středočeské okolí jako celek – a výrazně vyšší než okresy ve svém nejtěsnějším sousedství.

Praha-východ si dlouhodobě drží rekordně nízkou nezaměstnanost nejen v rámci kraje, ale patří mezi premianty také v celorepublikovém rovnání. To platí i nyní, kdy s hodnotou 1,70 procenta má výjimečné postavení po boku Jindřichohradecka, Pelhřimovska a Rychnovska. V rámci krajského srovnání doplňují pomyslné stupně vítězů okresy Benešov (1,97 procenta) a Mladá Boleslav (2,03); krok s nimi drží ještě Praha-západ (2,23). Naproti tomu nejvyšší míru nezaměstnanosti mají v rámci kraje Kladensko (4,81 procenta), sousední Mělnicko (4,48) a dále Nymbursko (4,24).

Na jednoho nezaměstnaného 2,3 místa

Lidí, které úřady práce ve středních Čechách evidovaly jako uchazeče o zaměstnání, proti červenci ubylo o 603: aktuální součet se zastavil na 28 387 osobách. Proti minulému měsíci se ale konkrétní nezaměstnaní poměrně významně obměnili: hodně jich z evidence odešlo, ale také hodně přibylo. Nejvyšší počet nezaměstnaných, 5114, hlásí okres Kladno. Nejméně jich není v lidnatém okrese Praha-východ, byť by to mohla napovídat tamější velmi nízká míra nezaměstnanosti, ale na nejméně osídleném Rakovnicku: 1113.

Volných míst úřady práce v kraji evidovaly 65 810. V tomto případě Praha-východ s 19 154 nabízenými pracovními pozicemi jasně dominovala; je to tak ostatně dlouhodobě. Překvapením není ani protipól: Rakovnicko s 1099 volnými místy; jde současně o jediný středočeský okres, kde je nyní v evidenci méně volných míst než uchazečů o zaměstnání. Celokrajsky se počet nabízených pracovních pozic proti červenci zvedl o 877 míst. V nabídce jsou nejen taková zaměstnání, pro něž se adepti dlouhodobě hledají nesnadno – typicky namáhavá a špinavá práce za málo peněz – ale i posty, jež se zaměstnavatelům nedaří obsadit pro nedostatek vhodných zájemců, kteří by měli požadovanou kvalifikaci. To v některých případech neřeší ani příchod čerstvých absolventů na trh práce. Trvalý nedostatek pracovních sil zůstává zvláště ve stavebnictví, zpracovatelském a potravinářském průmyslu. Stále také platí, že nedostatkem sil trpí zemědělské a lesnické obory, ale i obchod.

Podíl nezaměstnaných osob v procentech

Okres / Region Srpen Červenec Červen Benešov 2,0 2,0 2,0 Beroun 3,4 3,4 3,4 Kladno 4,8 4,9 4,9 Kolín 4,0 4,1 4,1 Kutná Hora 3,0 3,0 3,0 Mělník 4,5 4,6 4,6 Mladá Boleslav 2,0 2,0 2,0 Nymburk 4,2 4,3 4,3 Praha-východ 1,7 1,8 1,9 Praha-západ 2,2 2,4 2,5 Příbram 4,1 4,2 4,2 Rakovnik 3,2 3,2 3,2 Středočeský kraj 3,2 3,3 3,3 Hlavní města Praha 3,4 3,4 3,4 Česká republika 3,6 3,7 3,7



Uchazeči o zaměstnání ve věku 15–64 let

Okres / Region Srpen Červenec Červen Benešov 1 221 1 215 1 214 Beroun 2 092 2 100 2 103 Kladno 5 114 5 190 5 169 Kolín 2 628 2 658 2 675 Kutná Hora 1 424 1 463 1 441 Mělník 3 153 3 241 3 249 Mladá Boleslav 1 728 1 708 1 677 Nymburk 2 743 2 782 2 751 Praha-východ 2 057 2 191 2 293 Příbram 2 960 2 995 3 036 Rakovník 1 113 1 121 1 119 Středočeský kraj 28 387 28 990 29 129



Volná místa evidovaná úřady práce

Okres / Region Srpen Červenec Červen Benešov 2 688 2 611 2 605 Beroun 4 442 4 402 4 488 Kladno 4 107 4 059 3 958 Kolín 3 303 3 802 3 935 Kladno 4 107 4 059 3 958 Kolín 3 303 3 802 3 935 Kutná Hora 2 431 2 455 2 509 Mělník 5 454 5 371 5 588 Mladá Boleslav 9 617 9 502 9 774 Nymburk 3 545 3 882 3 673 Praha-východ 19 154 18 683 18 677 Praha-západ 5 603 4 709 4 286 Příbram 4 387 4 467 4 466 Rakovník 1 099 990 1 058 Středočeský kraj 65 810 64 933 65 017



Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR