To tvrdí klub ANO ve středočeském zastupitelstvu, který je jedinou opoziční stranou. Michalika v neděli večer vyzval k rezignaci, a to s odkazem na mediální informace o financování jeho někdejšího podnikání.

I když Michalik trvá na tom, bylo legální, peníze řádně zdaněné, firma na Kypru patřila jeho ženě a registrace právě Kypru, považovaném za jeden z takzvaných daňových rájů, souvisela s tím, že ten v dané době patřil – na rozdíl od České republiky – do Evropské unie, rozhodl se na ministerskou kandidaturu rezignovat. Opozičníci z ANO nyní Michalika vyzývají, aby se vzdal i postu v radě Středočeského kraje. V tiskové zprávě o tom informoval předseda klubu zastupitelů ANO Martin Herman.

Podle jeho slov Michalik svoje podnikání a peněžní toky s ním související dostatečně nevysvětlil. „Máme za to, že ani naše kolegy z ostatních zastupitelských klubů nemůže nechat v klidu to, že krajské finance řídí člověk, který lže o svých firmách, dostatečně nevysvětlil svoje vazby na daňové ráje a u něhož existuje reálné podezření, že mlží o původu obdržených finančních prostředků,“ prohlašuje Herman. Mimochodem – v minulém volebním období, kdy působil jako jeden z radních, byl také on vyzýván tehdejší opozicí k rezignaci, a to dokonce opakovaně (přičemž největší rozruch vzbudilo odhalení, že si před komunálními volbami objednal pod cizím jménem tisk a roznos letáků ostře kritizujících tehdejšího starostu Kolína a nynějšího předsedu STAN Víta Rakušana).

Současný postoj klubu ANO, zveřejněný jen pár hodin před pondělním jednáním krajského zastupitelstva, není překvapením. Už ve čtvrtek, po Michalikově prohlášení, že o ministerský post již neusiluje, hejtmanka Petra Pecková (STAN) na dotaz Deníku uvedla: „Je možné, že v pondělí na zastupitelstvu kraje někdo z opozice tuto otázku otevře.“ Zdůraznila, že ona sama svému náměstkovi věří. „Pokud bude chtít zůstat jako můj náměstek na kraji, přivítám to. Protože schopné a vizionářské lidi potřebujeme.“ Vysoce oceňuje nejen jeho práci v Dolních Břežanech, kde je Michalik dlouholetým starostou, ale i „skvělý kus práce na kraji, a to za dobu několika málo měsíců“. „Nebude spoluřídit naši zemi, ale má mou plnou důvěru pro další spolupráci na rozkvětu našeho kraje. Stejně tak má důvěru mých kolegů ze STANu – a věřím, že i kolegů z koalice,“ zdůraznila Pecková.

Ve věcech kolem svého podnikání a investic mám čisté svědomí. Přesto jsem se rozhodl, že se nebudu ucházet o pozici ministra. V této zemi a v této chvíli jde o víc, o potřebnou změnu a důvěru v demokratické instituce. — Věslav Michalik (@VeslavM) November 25, 2021

Středočeská opozice však Hermanovými ústy prezentuje názor přesně opačný: „Nedovedeme si představit další působení pana Michalika ve vedení Středočeského kraje.“ Otevírá také téma již dříve zastupitelstvem probírané, a to to někdejší pronájem prostor pro Středočeské inovační centrum (SIC) právě v Dolních Břežanech. V té souvislosti Herman hovoří o střetu zájmů, když v pozici krajského zastupitele Michalik hlasoval pro pronájem prostor od společnosti Dark Sky, aniž upozornil na to, že je s ní majetkově i osobně propojen (což Michalik připustil jako chybu; povinnost oznamovat střet zájmů před hlasováním stanoví jednací řád krajského zastupitelstva – a bylo to tak i v minulosti).

Tuto záležitost Herman ještě umocňuje upozorněním, že se nájemní smlouva následně měnila, a to v době, kdy byl Michalik středočeským radním pro regionální rozvoj a SIC patřilo do sféry jeho působnosti (což bylo v letech 2017–2018). „Došlo i ke zvýšení nájemného až na částku 104 253 Kč měsíčně. Tyto peníze pak plynuly do kasy firmy, se kterou byl pan Michalik prokazatelně propojen,“ prohlásil Herman. Nyní SIC má své kanceláře přímo v budově krajského úřadu.

Pondělní jednání krajského zastupitelstva zřejmě k těmto tématům čekají obsáhlejší debaty. Nejspíš hned na začátku zasedání, při schvalování programu, a následně v závěru v rámci bodu Různé.