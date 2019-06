Zatím chybí, naznačuje hejtmanka. Sama by ji viděla ráda. Drží se linie předchůdců, kteří o zřízení středočeské univerzity usilovali už před lety; opakovaně – a marně. Na prosazení jejího vzniku neměli dostatečnou politickou sílu.

Jermanová nicméně věří, že vhodný čas jednou přijde a kraj se naplnění svého snu dočká. Rektor Zima však kroutí hlavou na znamení nesouhlasu. Slovo „hloupost“ sice slovník pánů profesorů velmi pečlivě zvažuje – nicméně právě tak Deník porozuměl jeho slovům spojeným s výzvou k uplatnění zdravého selského rozumu.

Byť se rektor Zima netají porozuměním pro přání Středočechů (a také představitelů Karlovarského kraje) a chápe, že by se své vysoké školy rádi dočkali, má za to, že jsou na omylu. Předpoklad, že by vlastní univerzity mohly přitáhnout mladé nadějné mozky, které pak v regionu zůstanou, vnímá jako chybný. „A zřízením vysoké školy se vzdělanost nezvýší,“ upozornil.

Připomněl také, co má Středočeský kraj uprostřed: hlavní město. Prahu, kde sídlí nejen Karlova univerzita, ale i několik dalších významných vysokých škol s vynikajícím renomé. Není tak prý divu, že dva pokusy o prosazení vlastní univerzity, jež by byla zakládána na zelené louce, ztroskotaly; i další by zkrachoval zrovna tak…

Přikývnout na tyto argumenty hejtmanka odmítá; zachová zdvořilý nesouhlas. „Tohle je věc, na níž se neshodneme,“ uzavřela debatu. „Každý má právo mít svůj názor,“ míní.