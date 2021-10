Jak se něco takového vůbec může stát? Nešlo o okrskovou volební komisi, ale o krajský tým, jenž s přenosnou volební schránkou objížděl voliče, kteří se kvůli koronaviru ocitli v karanténě nebo izolaci. Členové komise proto měli na sobě výrazné ochranné obleky, někdy označované přezdívkou „sněhulák“. Právě jimi na ulici zaujali kolemjdoucí ženu. Žádala je o vizitku s tím, že by si potřebovala objednat jejich služby. Považovala je za pracovníky deratizační firmy…

K volání policie se zase málem schylovalo v Jesenici na Praze-západ. V sobotu po ránu neušla pozornosti kolemjdoucích postava v přízemním okně komplexu budov městského úřadu. Záhy však bylo jasné, že nejde o osobu, která by se vloupávala do objektu, kde se v prvním patře nacházela volební místnost. A žena s hadrem v ruce nelezla zvenku dovnitř, ale zevnitř ven. Přičemž s volební místností ani s volbami její počínání nemělo pranic společného: myla okna v úplně jiné části objektu.

Hlasovat chtěli, ale nemohli

I když vedoucí oddělení přestupků a správních agend Krajského úřadu Středočeského kraje Petr Franěk Deníku po uzavření volebních místností řekl, že se cokoli mimořádného neudálo a problémy nenastaly, neznamená to, že by nebylo nic k řešení. Krajský úřad mimo jiné zaznamenal čtyři telefonáty týkající se problémů s doručením voličských průkazů. „Občané se tázali, jestli je správně, že nemohou volit, když jim vydané voličské průkazy pošta nedoručila včas,“ řekl Franěk Deníku. S tím, že v takovém případě bylo možné doporučit voličům jediné: aby kontaktovali poštu s dotazem, zda zásilka není někde k vyzvednutí.

Desítka volajících se pak ozvala s rozčarováním kvůli tomu, že nemají možnost odevzdat hlas, pokud se o koronavirové karanténě nebo izolaci dozvěděli až bezprostředně před volbami – a neměli tak možnost využít středeční hlasování z auta na drive-in stanovištích ani objednání příjezdu covidové komise z krajského úřadu s přenosnou urnou (oněch zmiňovaných „sněhuláků“ z Neratovic); to bylo možné do čtvrteční 20. hodiny. „Třeba voliči, který dostal informaci o karanténě v pátek v 11 hodin dopoledne, jsme se snažili vysvětlovat, že se nedá nic dělat, protože tak je to dáno zákonem,“ konstatoval Franěk. Prý to volající pochopili – byť to vnímali jako nespravedlnost.

Hlasy se na krajském úřadu v sobotu odpoledne sčítaly jak ze středečních drive-in stanovišť, tak z přenosných uren, do nichž voliči s covidovým problémem vhazovali své obálky v pátek a v sobotu. Možnosti hlasovat z auta využilo 239 drive-in voličů. Příjezd přenosné urny si jich původně vyžádalo 136 – někteří se však posléze svůj požadavek rušili, pokud se ukázalo, že šlo o falešnou pozitivitu a onemocnění covid-19 nemají.

Policie prověřuje kupčení s hlasy

Z pohledu policie se volby ve středních Čechách odehrály bez jakýchkoli problémů, řekla v sobotu Deníku krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. „O volebním víkendu se nic mimořádného neudálo,“ konstatovala. Připouští, že kriminalisté řeší podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda, a to v souvislosti s oznámením o možném kupčení s hlasy pod příslibem finanční odměny na jedné z ubytoven ve Slaném. Policisté však nezjistili, že by se údajná nabídka hlasovat za peníze pro konkrétní volební uskupení během pátku či v sobotu jakkoli projevila ve volebních místnostech.

„Probíhá standardní šetření,“ řekla Deníku Suchánková k aktuální fázi případu. Kraj se přitom touto záležitostí ani nezabýval. „Vůbec jsme to nezaznamenali; nikdo nám nic neoznamoval,“ řekl Deníku Franěk.