Za jeho nástupce navrhl předseda zastupitelského klubu STAN Věslav Michalik stranického kolegu Pavla Fojtíka: jako nového člena a současně předsedu. Jde o 45letého historika, který má na svém kontě několik publikací o minulosti regionu. Býval i starostou Nymburka, nyní je ve svém bydlišti zastupitelem a členem kontrolního výboru městského zastupitelstva. Na kraji už dříve působil jak ve školském, tak v kontrolním výboru.

Za nemocného předsedu nikdo

Za člena výboru krajští zastupitelé Fojtíka v podělí zvolili jednomyslně; všemi 57 přítomnými hlasy. Naproti tomu jeho předsednická kandidatura podporu nedostala: to se již hlasovalo podle rozčlenění opozice/koalice. A 24 opozičních hlasů ke zvolení nestačilo. Proti se sice nepostavil nikdo, ale zbývajících 32 přítomných se zdrželo hlasování. Jelikož jiného kandidáta nikdo nenavrhl, předsednický post zůstal neobsazen.

V případě kontrolního výboru, jehož zřízení je povinné za zákona, bývá zvykem, že funkci předsedy dostane zástupce nejsilnější opoziční strany. „Je to jediný člověk, který za opozici sedí na kraji,“ upozornil Jan Skopeček (ODS). Tak tomu bylo i za Šancova působení.

Že to s rozhodováním o jeho nástupci může být složitější, naznačilo už nečekané (a poměrně úporné) dohadování o způsobu volby. Zatímco Michalik navrhoval jediné hlasování – o zvolení Fojtíka členem výboru a současně předsedou – konečné rozhodnutí bylo jiné: bude se hlasovat nadvakrát. Zatímco se členstvím nebyl problém, jako předseda kandidát STAN neprošel.

Slušnost? Kdepak! Politika

Vít Rakušan (STAN) označil přístup koalice za necitlivý, jestliže využívá Šancova odchodu kvůli vážnému onemocnění. „Hnutí STAN už předsedu výboru mělo – a když odstupuje za zdravotních důvodů, vy nám ho berete, durdí se na protivníky z koalice.

Naopak Zdeněk Milata (KSČM) upozornil, že tady řeči o slušnosti nemají místo. „Je to o politice,“ konstatoval – přičemž pamětníky odkázal na období 2004 – 2004, kdy kraji vládla pravice. „Když tu moc máte, děláte, co sami kritizujete,“ vymezil se vůči politickým oponentům.

Že právě k řešení bez předsedy dospěla porada středočeské koalice – tvoří ji ANO a ČSSD s podporou KSČM – ostatně již před hlasováním konstatoval předseda klubu ANO Martin Herman. Uvedl, že Fojtíkovo členství ve výboru podpoří, avšak nikoli to, aby se stal předsedou. „Kontrolní výbor má schválený plán práce a jsou tu dva místopředsedové; jeden opoziční a jeden koaliční,“ vysvětlil, proč má za to, že zhruba osm měsíců zbývajících do krajských voleb může výbor fungovat i bez předsedy.

Když chtěl vysvětlit, jaké jsou k tomu pohnutky, připomněl souvislost s podáním, které místopředsedkyně kontrolního výboru Jiřina Fialová (KSČM) posílala na ministerstvo spravedlnosti kvůli prošetření údajného střetu zájmů u dvou zastupitelů z řad STAN: Věslava Michalika a Martina Macháčka. Oba Herman označil za členy kontrolního výboru – a oba se proti jeho slovům ohradili.

Desetitisícová jistota

Michalik uvedl, že členem kontrolního výboru rozhodně není. Byl jím prý naposled v éře hejtmana Davida Ratha (tehdy ČSSD). „A i tehdy byla předsedkyní Dagmar Nohýnková z ODS,“ upozornil na respektování nepsaného práva na předsednictví pro někoho z opozice. „Koalice má ve výboru většinu, tak čeho se bojíte?“ obrátil se Michalik k protivníkům z koaličních lavic.

Macháček se zase ohradil z nařčení ze střetu zájmů kvůli tomu, že hlasoval v záležitosti týkající se obce Ondřejov, kde žije. Uvedl, že aby se dostal do střetu zájmů, musel by být veřejný činitel – a jeho definici pozice řadového zastupitele neodpovídá. Navíc upozornil, že účast na hlasování k Ondřejovu mu nepřinesla jakýkoli prospěch.

„Kdyby tahle představa zvítězila, vy jako občané Středočeského kraje nemůžete hlasovat o věcech týkajících se středních Čech,“ obrátil se kolegům v zastupitelstvu. Je si natolik jistý, že údajný střet zájmů smete ministerstvo se stolu, že každému navrhuje sázku: o deset tisíc korun…

Nastoupit mají právníci

Aktuální rozhodnutí zastupitelů však ještě nemusí být konečné. Vyplývá to z reakce hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) na slova Tomáše Havlíčka (ODS), jenž po hlasování upozornil, že nyní je činnost kontrolního výboru ochromena.

Prohlásil, že podle jednacího řádu sice místopředsedové mohou řídit zasedání, avšak některé pravomoci příslušejí pouze předsedovi – včetně rozesílání pozvánek na jednání. Koalici vyzval, že když je neprůchodné zvolit člena opozice, ať tedy navrhne někoho ze svých řad. Hejtmanka uvedla, že si nechá udělat právní analýzu.