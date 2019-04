Od pátku do neděle se koná v části výstavního areálu známého jako Země živitelka. Středočeský stánek tam návštěvníci najdou v pavilonu T1. „V rámci třetího ročníku veletrhu budeme prezentovat zajímavosti Středočeského kraje, tipy na výlety a ubytování, které přináší i nové brožury,“ uvedla ve čtvrtek Vurbsová.

Na českobudějovickém veletrhu Travelfest nebudou Středočeši nováčky. Potvrzuje to i videopozvánka organizátorů, na níž se po boku jihočeské kolegyně Ivany Stráské (ČSSD) objevuje i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ta ostatně na samém konci aktuální mateřské pauzy sleduje, jak se Středočeši na jihu představí.

„Třetí ročník tohoto festivalu je zaměřený na téma život v památkách. Středočeský kraj se už několik let různou formou podpory snaží poměrně úspěšně život do našich památek vracet. Máme tedy co prezentovat,“ uvedla Jermanová. S tím, že Jihočechy, kteří zřejmě budou mezi návštěvníky Travelfestu převažovat, lze do středních Čech pozvat na řadu zajímavých míst. „S Jihočeským krajem koneckonců sdílíme i v oblasti cestovního ruchu řadu aktivit. Mezi ně patří například projekt Vltava, řeka plná zážitků,“ poznamenala středočeská hejtmanka.

Úzkou spolupráci s Jihočechy vyzdvihuje i zastupující ředitel krajské turistické centrály Marek Černoch. „Návštěvníkům ukážeme, že se v našem kraji nikdo nenudí – a program si najde každý,“ zdůraznil, že se střední Čechy v Českých Budějovicích představí jako zajímavá turistická oblast s množstvím památek historických, kulturních, přírodních i technických – a také jako oblast plná různorodých akcí pořádaných doslova všude: jak na pomezí s jižními Čechami, tak i na protilehlém okraji kraje. „Ideální pro rodinné dovolené i pohodový pobyt pro páry,“ naznačil Černoch, že ve středních Čechách mohou Jihočeši najít prostředí, na jaké jsou zvyklí z domova – a současně poznávat i zažít mnoho nového.