Upozornila, že se potvrdilo, jak jsou si obě země a regiony blízké – a jejich obyvatelé si rozumějí navzdory poněkud odlišnému přízvuku. Společné témata se podle hejtmančiných slov nalezla třeba v oblasti digitalizace, cestovního ruchu, společné projekty se rýsovaly v případě inovačních center.

„Byli jsme na návštěvě několika firem, které hledají investory, navštívili jsme Univerzitu Tarase Ševčenka v Kyjevě, mluvili jsme se studenty bohemistiky a profesorkou Olgou Palamarčuk, setkali se v Českém centru s našimi krajanskými spolky, pracovali se skvělým velvyslancem Radkem Matulou a ředitelkou Českého centra v Kyjevě Radkou Rubilinou, uctili jsme památku padlých na Majdanu – náměstí Nezávislosti,“ zavzpomínala Pecková na tamější pobyt, jeho program a jednání. S tím, že jeden z ohlasů následoval ještě koncem roku, kdy kraj na Ukrajinu posílal 16 krabic naplněných českými knihami – od dětských knížek přes klasiku až po moderní literaturu – a cédéčky s českými písničkami, pohádkami, mluveným slovem. S určením jak pro krajanské spolky, tak pro studenty bohemistiky.

Krajský úřad drží s Ukrajinou. Svědčí o tom nové praporce před jeho budovou

„Ještě v lednu jsme si domlouvali návštěvu samosprávy Kyjevského kraje u nás,“ poznamenala středočeská hejtmanka. A upozornila, jak se chystal pobyt pro ukrajinské děti: konkrétně pro 11 sirotků, kteří přišli o rodiny kvůli válce na Donbasu. „Pro ně máme připraveny krásné letní prázdniny v našem kraji. Jenže teď je všechno jinak,“ krčí Pecková rameny.

Vzdálenost mezi Prahou a Kyjevem představuje zhruba dvanáct set kilometrů; z hranice na hranici je dokonce čtvrtinová. „Není to vzdálené a nemůžeme si říkat, že se nás to netýká. Týká,“ uvedla Pecková k současnému dění, kdy už haraší i pásy tanků, duní střelba a zní exploze. Že je neslyšíme, neznamená, že se to neděje; navíc hrozí, že tohle všechno se může rozezvučet ještě podstatně hlasitěji a větší intenzitou.

„Jsou to naši přátelé, občané Evropy – a mají právo na svobodu a nezávislost. Nechtějí válku. Ukrajině a Kyjevskému kraji jsme projevili podporu, účast a nabídli pomoc. Stejně tak myslíme na naše partnery z ukrajinské ambasády v České republice,“ uvedla Pecková k současnému dění.