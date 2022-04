Proti vůli silničářů: Sdružení se chce starat o aleje u silnic na vlastní pěst

Nic z toho už neplatí. Že to vnímá jako chybné politické rozhodnutí, ba dokonce považuje za velkou chybu, několikrát při jednání krajských zastupitelů z opozičních lavic zopakoval Robert Bezděk (ANO). Podle něj by k tomu, aby kraj „nepromeškal velkou příležitost“, stačilo pokračovat v projektové přípravě a hledat peníze na financování. Přikyvuje i šéf klubu zastupitelů ANO Martin Herman: „V téhle době a situaci nepovažuji za šťastné, že od projektu odstupujeme.“ Naopak třeba Karel Marek (STAN) nezastírá radost nad tím, že záměr, z jeho pohledu nesmyslný a megalomanský, padl: „Zůstane krásné místo a příroda.“ Z řad STAN se připojil i Petr Halada, který aktuální couvnutí vidí jako velmi pragmatické rozhodnutí: „Z hlediska financování výstavby i provozu.“

Za zbytečná označil zamýšlená centra také Petr Tomáš (Piráti), argumentující i svými zkušenostmi z práce u záchranné služby: byla by to prý jen drahá atrakce pro školáky. Zdůraznil, že v rámci zdravotnické části neumí představit, jak by se děti v tomto vzdělávacím středisku „protočily“ několikrát za školní docházku, když podle obecně uznávaných standardů by třeba školení v resuscitaci měly absolvovat každoročně. „Až budeme mít pokryty základní věci, postavme třeba čtyři,“ prohlásil. Zdůrazňuje nicméně, že by se jednalo spíš o „zážitkovou věc“. A ta by podle něj patřila spíš do zábavních zón ve městech; nikoli do cenných oblastí ve středočeské přírodě.

Rozhodnuto vlastně bylo už v roce 2020

Ze slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) plyne, že nynější rozhodnutí předznamenala už vůle voličů na podzim roku 2020. „My šli do voleb s tím, že nechceme podpořit ani jedno centrum,“ konstatovala. Připomněla současně, že rozhodnutí o tom, jak dál, muselo padnout nyní, jestliže obec Zaječov žádá po kraji peníze na financování vodovodu a kanalizace. A další výdaje by se šplhaly do částek mimo možnosti kraje. Jen projekt pro lokalitu Zaječov, po němž volá opozice, by odhadem přišel na deset milionů korun. A náklady na výstavbu by podle rozpočtu v dřívější studii dosahovaly 264 milionů.

Lepší nemocnice? Připravují se nákladné modernizace, kraj schválil dotaci

„Hlavní město Praha má menší areál – a už je na půlmiliardě,“ poznamenala k tomu Pecková. Připomněla, že v souvislosti s financováním se uvažovalo o evropských dotacích, avšak v programovém období 2021 a dále se takový zdroj nerýsuje. K výstavbě školicích center v krajích Ústeckém či Moravskoslezském hejtmanka uvedla, že jde o využití dotačního programu pro uhelné kraje. „My máme důležitější investice: nemocnice, střední školy, silnice,“ poznamenala.

Profesionálové mají základnu v Sadské

Pecková současně upřesnila dřívější informace, že zamýšlené Světy záchranářů by vedle vzdělávání dětí a školení dospělých měly sloužit rovněž k výcviku příslušníků složek integrovaného záchranného systému. Nikoli: hasiči, policisté ani záchranáři takový záměr nemají. Rádi by naopak rozšířili výcvikový areál středočeské policie v Sadské na Nymburku, využívaný i dalšími složkami. V plánu je tam více přímého fyzického výcviku, ale i trénink s využitím virtuální reality. Přikyvuje rovněž záchranář Tomáš, podle něhož by světy záchranářů – pokud by ve středních Čechách vznikly – byly určeny výhradně veřejnosti: „Složky integrovaného záchranného systému to nechtějí.“