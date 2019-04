„Už jeho lov při teplých letních nocích v sobě skrývá nezapomenutelný zážitek a adrenalin. Často vzpomínám na mé první dětské noční lovy spojené právě s úhořem. Bohužel přes veškerou snahu rybářů úhoř z našich vod mizí a jeho úlovky klesají. I proto vítám tento dotační program, který má jako hlavní úkol zvýšení stavu populace úhoře na našich tocích,“ řekl Dušan Hýbner, předseda rybářského Středočeského územního svazu.

Spousta rybářů chycené úhoře pouští, pokud ale rybář chytí kousek, který odpovídá stanovené míře 50 centimetrů, tak si ho nechají. „Na úhoře je celá řada vynikajících receptů, včetně jejich uzení. O nich psal Ota Pavel jako o zlatých úhořích a všichni víme, jak je toužil ulovit pro svého otce k narozeninám. aby si je mohli vyudit. Jen připomínám, že úhoř je u nás v době od 1. 9. do 31. 11. hájený,“ připomněl.

Letošní nasazení úhořího monté bylo největší za poslední tři roky. Vvloni jsme například nasadili 163,4 kg, letos 223,3 kg, protože byla vysoutěžena dobrá cena. Pokud si to někdo chce přepočítat na kusy, vychází na jeden kilogram 3000 kusů těchto úhoříků. V dotaci OPR Evropského námořního a rybářského fondu je na monté vyčleněna suma 1 955 000 korun a tento program je vyhlášený do roku 2020,“ dodal Dušan Hýbner.

Nad nasazením úhoříků dohlíželi zástupci Regionálního odboru Praha Státního zemědělského intervenčního fondu, kdy u přejímky byl přítomný Jakub Zemen a kontrolu násad ve vytipovaných lokalitách pak prováděly Milena Filipová a Jana Boulová, podotkl Václav Šámal, mluvčí Středočeského územního svazu.

„Předně bych chtěl poděkovat sekretariátu SÚS za veškerou administraci dotace, kterou vyřídila za naše MO, které by samy do této administrativně náročné akce nešly, což by byla obrovská škoda, protože úhoř do našich vod patří,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner.

„Poděkování patří i Pstruhařství Kaplice za zajištění a dodání monté ve výborném stavu a nesmím zapomenout ani na funkcionáře v našich MO, kteří monté přebírali a naše členy, kteří monté po revírech roznášeli a vysazovali. Věřím, že se naše několikaleté společné úsilí projeví v podobě zvýšení stavu úhoře říčního v našich tocích,“ dodal.

Místní organizace a revíry, kde bylo úhoří monté nasazeno

MO Hořovice – 21 000 ks,

MO Nymburk – 26 100 ks,

MO Poděbrady – 21 000 ks,

MO Rožďalovice – 10 500 ks,

MO Pátek u Poděbrad – 10 500 ks,

MO Libice n/Cidlinou – 10 500 ks,

MO Kolín – 26 100 ks,

MO Nová Ves – 15 600 ks,

MO Týnec n/Labem – 26 100 ks,

MO Žiželice – 10 500 ks,

MO Žehuň – 10 500 ks,

MO Plaňany – 15 600 ks,

MO Zásmuky – 10 500 ks,

SÚS Kouřimka – 15 600 ks,

MO Vrdy – 15 600 ks,

MO Žleby – 15 600 ks,

MO Beroun – 21 000 ks,

MO Nižbor – 21 000 ks,

MO Kladno – 26 100 ks,

MO Křivoklát – 31 200 ks,

MO Rakovník – 36 600 ks,

MO Lidice – 10 500 ks,

MO Mělník– 41 700 ks,

MO Neratovice – 21 000 ks,

MO Kostelec n/Labem – 21 000 ks,

MO Brandýs n/Labem – 31 200 ks,

MO Čelákovice – 21 000 ks,

MO Předměřice – 15 600 ks,

MO Benátky n/Jizerou – 15 600 ks,

MO Bakov n/Jizerou – 15 600 ks,

SÚS Vlkava – 15 600 ks,

SÚS Mlynařice – 10 500 ks,

MO Mladá Boleslav – 36 300 ks,

SÚS Klenice – 5 100 ks,

MO Mnichovo Hradiště – 21 000 ks.