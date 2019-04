Hlídky zajišťující dohled nad bezpečností silničního provozu a jeho plynulostí jsou tudíž v pohotovosti – přičemž obzvlášť v obvyklých časech velikonočních návštěv a koledování musí řidiči počítat i s častějšími dechovými zkouškami k prověření, zda si před jízdou nepřihnuli alkoholu. Někteří z těch, kteří kontrolou projdou bez úhony, se mohou těšit na odměnu v podobě piva – ovšemže nealkoholického. A k tomu ještě dostanou jednorázový alkotest.

Společně s hlídkami v uniformách budou totiž na řidiče čekat také promotérky a promotéři Českého svazu pivovarů a sladoven. V rámci projektu Řídím, piju nealko pivo, který vstupuje již do desátého ročníku, připomněla policejní preventistka Zuzana Pidrmanová. „Dopravně preventivní akce bude probíhat na rizikových místech do 22. dubna,“ konstatovala.

Obzvlášť před velikonočními svátky zdůrazňuje všem šoférům, jak těm od volantu, tak i od řidítek, že u nás na rozdíl od jiných zemí platí nulová tolerance – to, že někteří politici vystoupili s návrhem změny, přitom neznamená, že by úplný zákaz nebylo třeba dodržovat – přičemž policisté upozorňují, že řidiči často zapomínají na takzvaný zbytkový alkohol. „A další velká část řidičů podceňuje únavu či nesoustředěnost v následujících dnech po požití,“ varovala Pidrmanová. Upozornila, že loni v České republice došlo k 4626 dopravním nehodám, při kterých byl viník pod vlivem alkoholu. Dvaašedesát lidí při nich zemřelo. Ve středních Čechách policisté loni podle informací náměstka krajského ředitele pro vnější službu Jana Tulacha řešili 572 nehod, na nichž se alkohol podílel; proti předloňsku to představuje nárůst o 65. Dalších 2999 řidičů, kteří se před jízdou podívali na dno sklenky, odhalily v kraji dopravní kontroly.

Akce Řídím, piju nealko pivo však s Velikonocemi neskončí. Podobně jako v uplynulých letech se v období letních prázdnin přesune do míst konání hudebních festivalů i na jejich příjezdové (a také odjezdové) trasy. Tam pak mají být vedle plechovek a alkotestů k dispozici i speciální brýle umožňující vyzkoušet si simulaci účinků alkoholu: na vlastní oči a s čistou hlavou.