Jak moc výročí skonu světice, jež byla babičkou a vychovatelkou sv. Václava, hýbe regionem, ukázalo únorové zasedání středočeských zastupitelů. Ti mimo jiné rozhodovali o přidělení individuální neinvestiční účelové dotace pro spolek Svatá Ludmila 1100 let. Zdánlivá samozřejmost se maličko zkomplikovala. Všichni byli pro, námitky neměl nikdo – a přece se objevily obavy, že se při hlasování nezvedne dost rukou.

Nezvyklé rozpaky zastupitelů

Krajští zastupitelé většinou mají funkce i v obcích, kde žijí – často jsou přímo starostové – a když rozhodování na kraji s „jejich“ obcí souvisí, ohlásí střet zájmů a zdrží se hlasování. Avšak v souvislosti s hlasováním o přidělení této dotace se střety zájmů začaly valit jeden za druhým: my se na činnosti spolku podílíme, my také, i my se zapojujeme, u nás se chystá…

„Můžete se zdržet hlasování,“ reagovala za opozici někdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „My to podporovali čtyři roky, naše hlasy tento bod dostane,“ slíbila. Nakonec však bylo schválení jednomyslné, když se zastupitelé shodli, že tohle označovat za střet zájmů nemá smysl – a vyloučit by se jich musela spousta.

„Starosta Tetína do toho zapojil celou rodinu i celé Berounsko, připomněl Petr Vychodil (ODS) rozsáhlé a dlouhodobé dění na místech spojovaných s životem sv. Ludmily. A nejde jen o Berounsko, upozornil Karel Bendl (ODS), co se na září chystá v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku: slavnost v osadě Dražice s přesvěcením tamějšího kostela sv. Martina, přičemž má přijet i arcibiskup Dominik Duka. Nedávno oživený dražický kostel nechal vystavět Jan IV. z Dražic a původně byl zasvěcen právě sv. Ludmile…

„V letošním výročním roce dlouholetá činnost spolku vyvrcholí,“ připomněl na jednání krajských zastupitelů tehdejší radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jan Jakob (Spojenci/TOP 09) s odkazem na řadu kulturních a vzdělávacích aktivit, běžících již od roku 2016. „Vřele doporučuji,“ připomněl Jakob, jenž v souvislosti se svatoludmilskými oslavami hovoří o mimořádné záležitosti s velkým celostátním přesahem; obzvlášť vyzdvihl národní pouť na Tetín.

Přehled na pěti stovkách stran

Na jednu z významných akcí nyní upozorňuje i Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu. Tentokrát to bylo v hlavním městě, kde se v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě uskutečnila mše se slavnostním uvedením monografie Ludmila – Kněžna a světice. „Sloužil ji generální vikář pražské diecéze Zdenek Wasserbauer,“ připomněla Dlouhá, kým byla nová kniha požehnána.

„Reprezentativní monografii připravoval spolek Svatá Ludmila 1100 let již od roku 2019,“ konstatovala. Připomněla, že v rámci mše byla požehnána rovněž ikona sv. Ludmily, která bude letos putovat farnostmi po celé České republice. Iniciátorem tohoto projektu je Petr Metoděj Bubeníček, administrátor Římskokatolické farnosti Roztoky. Mimochodem – duchovní správce ve městě, kde starostuje Jakob.

„Monografii lze objednat na internetové adrese eshop.svataludmila.cz/produkt/predobjednani-monografie-o-sv-ludmile,“ upozornila Dlouhá, že knížka je už na cestě ke čtenářům. Pětisetstránková publikace, jejímž editorem je Jakub Izdný z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy, shrnuje poznatky o Ludmile a její době i významu jejího manžela Bořivoje I. pro počátky českého státu – ale také o „druhém životě“ světice, který vstupuje již do dvanáctého století svého trvání.

Kdo byla svatá Ludmila?



- Monografie Ludmila – Kněžna a světice představuje Ludmilu jako postavu stojící na počátku českých dějin. Je první historicky známou českou ženou, manželkou panovníka a světicí. Můžeme ji také označit za první ženu v čele českého státu – nebo alespoň toho útvaru, z nějž postupným vývojem český středověký stát vznikl.



- Sňatkem s prvním doloženým českým knížetem z rodu Přemyslovců, Bořivojem, vstoupila Ludmila do historie a stala se pramátí našeho prvního panovnického rodu.



- S jejím příběhem je spojena i christianizace Čech, kterou podle legend na Moravě zahájil Bořivoj, jenž pak jí a vnukovi Václavovi přenechal pomyslnou zakladatelskou pozici. Václav, patron české země, byl Ludmilou v křesťanské víře vychováván a postaral se též o počátek jejího kultu.



- Ludmila vstoupila do českých dějin jako světice a její osobnost dodnes inspiruje nejen politiky, církevní činitele nebo umělce. Jak v Čechách, tak i mimo ně.



Zdroj: Linda Dlouhá, Středočeská centrála cestovního ruchu