Začátek sezony dětských táborů se zatím obešel bez návštěv hygieniků. Ti se chystají rozjet kontroly po svátcích.

Ilustrační foto | Foto: Deník

První účastníci dětských táborů se už rekreují, přičemž ve středních Čechách jich rok od roku přibývá. Podle předpokladů by se jejich počet mohl přiblížit 30 tisícům. Zatím to však lze pouze odhadovat, byť organizátoři mají povinnost hlásit všechny chystané akce hygienikům (a to včetně počtu účastníků). Oznámení o táborech připravovaných na srpen však teprve postupně přicházejí.