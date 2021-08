Až pro 20 procent nastávajících nebo čerstvých maminek totiž miminko znamená nějaké příznaky duševní nepohody; zpravidla úzkost nebo deprese. Za duševní pohodou přitom není třeba cestovat – stačí si zdarma nainstalovat do mobilu unikátní aplikaci.

Jak zvládat situaci, řekne telefon

O vyhledání pomoci s duševní hygienou ve chvíli, kdy pocity radosti srážejí k zemi slzy, vlastně ani nemusí kdokoli vědět. To má význam větší, než by leckdo čekal. Psychologická podpora bývá často drahá nebo nedostupná – a leckteré maminky se ani hledat řešení nesnaží, i když si na mateřské nebo rodičovské dovolené uvědomí, že zažívají příznaky duševních poruch.

Důvod? Obavy z předsudků nejbližšího okolí; případně jen prostý fakt, že neseženou hlídání dětí, aby mohly někam vyrazit. Odpovědí je Kogito: aplikace, kterou odborníci z NÚDZ vyvinuli ve spolupráci s organizací Úsměv mámy. Zatím je dostupná pro operační systém Android; od září bude k mání také pro zařízení Apple.

Přinejmenším v regionu střední a východní Evropy nemá Kogito obdobu, připomněl lékař z pracoviště klinického výzkumu duševních poruch Antonín Šebela. „Po vyplnění dotazníků, na které dostane uživatelka ihned zpětnou vazbu, se jí otevře Cesta z úzkosti nebo Cesta z deprese,“ přiblížil, jak je třeba začít. „V této cestě, která má každá pět etap, prochází uživatelka metodami kognitivně-behaviorální terapie, procvičuje relaxace – a také plní úkoly, aby mohla procházet od jednodušších metod k těm složitějším,“ vysvětlil Šebela.

Ředitelka organizace Úsměv mámy Veronika Kubrichtová doplnila, že Kogito odráží i zkušenosti z práce s konkrétními ženami, jež před porodem nebo po něm potrápila psychika. „Psychoterapeutický obsah aplikace jsme tak doplnili o jejich skutečné příběhy,“ poznamenala.

Používání aplikace, která vznikla v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR, je v rámci klinického testování bezplatné. Pro budoucnost tvůrci plánují její rozšiřování; doplnit by chtěli například terapii spánkových poruch. Jak se aplikaci podaří rozvíjet, se však teprve ukáže – závisí to na zajištění financování těchto prací.

Další téma: pomoc zvládat stres

Spolupráce NÚDZ s Úsměvem mámy při řešení těžkých chvil mateřství se neomezuje pouze na Kogito. Tito partneři také společně testují systém péče pro ženy v riziku psychosociálního stresu. Zatím je zapojeno pět porodnic a 20 gynekologických ambulancí ve třech krajích.

„Aktuálně již screeningem tohoto systému prošlo přes dva tisíce žen – a nějakou formu navazující péče využilo kolem 200 z nich. Dalším krokem, který plánujeme, je spuštění specializovaného webu o této problematice,“ poznamenal lékař Šebela.

Co nabízí aplikace Kogito

- Poté, co uživatelka vyplní vstupní dotazník, se jí otevře cesta z problematiky, která ji nejvíce trápí: řešení úzkosti, nebo deprese.

- Obsah tvoří mluvené slovo, během jehož poslechu se uživatelka seznámí s teorií kognitivně-behaviorální terapie. „Přednášky“ doplňují texty s kognitivně behaviorálním obsahem, který dále uživatelkám rozšiřuje znalosti, jako kdyby navštěvovaly terapeutické pracoviště.

- Teoretické prvky doplňují čtyři nástroje, v nichž uživatelky pracují se svými myšlenkami a emocemi.

- Součástí aplikace jsou také relaxační metody, které jsou uživatelkám předkládány formou mluveného slova – a také v podobě souboru autorské relaxační hudby (složené přímo pro Kogito).

- Pokud vyhodnocení úvodních dotazníků uživatelce ukáže, že by bylo vhodné vyhledat vyšší stupeň péče o duševní zdraví (například psychiatrickou péči), aplikace jí poskytne návod, jak na to.

Zdroj: Antonín Šebela, Národní ústav duševního zdraví