Možnost otevření od pondělí vedení zahrady vítá. „Jsme připraveni splnit jakékoliv podmínky, nošení respirátorů, dezinfekci, udržování rozestupů i případné omezení počtu osob v zahradě,“ vysvětluje Jaroslav Dufek.

Jako na největší lákadlo zve návštěvníky do loni otevřeného lvince. Ten byl sice zprovozněn na konci léta, nicméně příchozí si jej zatím příliš neužili. „Zatím do něj návštěvníci mohli loni pouhých čtrnáct dnů. Nyní už v něm uvidí dva nové lvy,“ říká pracovník zahrady. Zavřené by měly zůstat pouze vnitřní prostory, tedy například terária s plazy.

V chlebské zahradě vzniká nový objekt statku, jehož součástí bude i výběh s ovcemi a kozami. V tom chtějí v blízké budoucnu umožnit přímý kontakt návštěvníků, zejména dětí, se živými zvířaty. Zahrada vyhlásila na dostavbu takzvaného kozince sbírku, kterou se před několika dny podařilo naplnit. Dárci měli přispět částkou 125 tisíc korun, vybrat se podařilo více než 160 tisíc.